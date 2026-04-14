Проект реализует МКУ Зеленый город в рамках городской программы озеленения.

Во Владимире на углу улиц Горького и Белоконской создадут новый сквер с ивовым садом и зоной ароматов. Участок уже проходил благоустройство в прошлом году и теперь получит растительную доработку.Центральным элементом станет круг из ив вокруг существующего фонтана: для него высадят несколько сортов ив, задающих облик пространства.План предусматривает хвойные насаждения и можжевельник для фона, красные дубы для акцентов и многолетние ирисы с лилейниками для цветения.Отдельную ароматическую зону оформят шалфеем и перечной мятой, а кромку сквера украсят декоративные злаки, в том числе пеннисетум.