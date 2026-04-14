На сцене ОДКиИ прошел концерт в рамках XXV Московского Пасхального фестиваля.

На сцене ОДКиИ маэстро Валерий Гергиев вместе с объединенным оркестром Мариинского и Большого театров дали концерт для жителей области.В зале присутствовали военнослужащие и их родственники, в том числе участники кадрового проекта «Герои‑33».Пасхальный фестиваль стал символом поддержки, творчества и высокого мастерства, объединяющим слушателей по всей стране. Его традиционное время проведения особо значимо: фестиваль прошел между Пасхой и Днем Победы.Авдеев выразил благодарность Валерию Гергиеву за приезд ведущих исполнителей в год 25‑летия фестиваля. В следующем году, когда «Золотое кольцо» отметит свой юбилей, регион с нетерпением ждет новых выступлений артистов.