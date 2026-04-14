За последнюю неделю за медицинской помощью обратились пятеро человек, пострадавших от укусов клещей, среди них — один ребенок.Еженедельно ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии во Владимирской области» проводит исследование снятых клещей на наличие возбудителей инфекций. За минувшую неделю положительных находок не зафиксировали.При обнаружении клеща на теле важно как можно скорее обратиться в медицинское учреждение для осмотра и удаления паразита специалистом.Снятого и неповрежденного клеща советуют доставить в лабораторию для анализа не позднее 3 суток после удаления.Если в результате теста будет выявлен возбудитель одной или нескольких инфекций, необходимо незамедлительно обратиться к врачу‑инфекционисту с результатами исследования.Лабораторные исследования клещей выполняет лаборатория особо опасных инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии во Владимирской области».Адрес лаборатории: г. Владимир, ул. Токарева, д. 5, каб. 11. Время работы лаборатории для приема клещей: пн–чт 9:00–11:45 и 13:00–15:00, в пт 9:00–11:45. Исследования проводятся на платной основе.