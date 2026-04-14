Ремонт этого участка планируют завершить в течение двух недель.

Владимир официально открыл сезон работ по ремонту муниципальных дорог. Сейчас рабочие трудятся на дублере улицы Верхняя Дуброва.Сначала специалисты фрезеруют старый асфальт, удалив изношенный слой. Затем уложат новое износостойкое дорожное покрытие.Водителей просят временно убрать припаркованные машины с дублера для ускорения и повышения качества работ.Ремонт проводится за счет областной субсидии, что позволяет системно обновлять дорожную сеть города.Параллельно готовится масштабный проект «Благодвор», который принесет во Владимир больше обновленных и комфортных общественных пространств.