В регионе продолжается весеннее половодье.
Главное управление МЧС по Владимирской области сообщает, что весеннее половодье в регионе продолжается.
Разливы воды зафиксированы в восьми муниципалитетах, в том числе во Владимире, Коврове и городском округе Покров.
Подтопления также отмечены в Вязниковском районе и Александровском, Собинском, Судогодском и Суздальском округах.
Под водой остаются три участка автомобильных дорог и один низководный мост. В общей сложности затоплены 379 приусадебных участков.
За последние сутки из воды освободили один мост и 19 приусадебных участков.
