Проект направлен на улучшение качества жизни и интеграцию в общество.

Проект реализует Владимирская областная благотворительная организация помощи инвалидам с умственной отсталостью «Специальная олимпиада», и в 2026 году он выиграл грант Фонда президентских грантов.Программа адресована воспитанникам коррекционных школ и интернатов области и помогает раскрывать их интересы и мечты.Организация не только поддерживает ребят, но и вовлекает их в спорт и адаптивный туризм, показывая, что активная жизнь доступна каждому.