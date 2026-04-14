Прокуратура призывает не переводить деньги незнакомцам и при подозрении сразу звонить в полицию.

Прокуратура отмечает: в регионе еженедельно фиксируются десятки мошенничеств по телефону и в интернете.12 апреля 61-летний житель Лакинска, поверивший "сотруднику" правоохранительных органов, продал машину за 1,3 млн, занял 600 тыс у соседа и перевел все деньги на указанный счет — злоумышленник пропал.65-летний муромлянин отдал курьеру свыше 3,8 млн при обещании "декларирования", 29-летняя жительница областного центра потеряла 2,7 млн аналогично.Есть и другие случаи: жители теряют суммы от 200 до 300 тыс при покупках на фальшивых сайтах и при переводах на "безопасные" счета.По фактам возбуждены уголовные дела, расследование продолжается.