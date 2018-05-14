За непривлечение к ответственности мужчина предложил инспектору Отделения применения административного законодательства УВД по ВАО взятку в размере 15 тысяч рублей...

Сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ВАО в помещении продуктового магазина, расположенного на улице Лобачика, задержали мужчину за дачу взятки должностному лицу.Установлено, что 39-летний житель столицы, ранее совершил административное правонарушение, предусмотренное ст. 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». За непривлечение к ответственности мужчина предложил инспектору Отделения применения административного законодательства УВД по ВАО взятку в размере 15 тысяч рублей. Полицейский предупредил нарушителя об уголовной ответственности за дачу взятки, однако тот не отказался от своих намерений и передал деньги инспектору.Полицейский незамедлительно сообщил об инциденте своему руководству, после чего сотрудники ОЭБиПК УВД по ВАО задержали подозреваемого.По данному факту Преображенским МРСО ГСУ СК РФ по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 291 УК РФ.Пресс-гслужба УВД по ВАО(495) 965-29-73