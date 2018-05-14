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<a href="http://33live.ru/novosti/14-05-2018-33-region-posetil-posol-respubliki-moldova-v-rossii.html" target="_blank">33 регион посетил Посол Республики Молдова в России</a> - Стороны обсудили вопросы укрепления социально-экономического сотрудничества и развития дружественных связей между муниципальными образованиями 33-го региона и районами Молдовы.