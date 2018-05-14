Стороны обсудили вопросы укрепления социально-экономического сотрудничества и развития дружественных связей между муниципальными образованиями 33-го региона и районами Молдовы.
Губернатор Светлана Орлова
провела встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Молдова в России Андреем Негуца и Председателем Дубоссарского районного Совета Республики Молдова Григорием Поличинским, которые прибыли во Владимирскую область с рабочим визитом.
Стороны обсудили вопросы укрепления социально-экономического сотрудничества и развития дружественных связей между муниципальными образованиями 33-го региона и районами Молдовы. Планомерное развитие в сферах экономики, молодежной политики, культуры, туризма, спорта и здравоохранения укрепляет наши дружеские связи.
Напомним, что в рамках IV Владимирского межрегионального экономического форума был подписан договор о сотрудничестве между Собинским районом Владимирской области и Дубоссарским районом Республики Молдова.
Территории обменялись взаимными визитами делегаций. В прошлом году в Собинке был заложен «Сад Победы» в память о победе советского народа в Великой Отечественной войне. Основа сада - лучшие сорта владимирской вишни и молдавского винограда, саженцы которого привезли побратимы-дубоссарцы.
Также в прошлом году школьники из Дубоссарского района Республики Молдова смогли отдохнуть в спортивно-оздоровительном центре «Тонус» Собинского района. А школьники из Собинского района побывали на отдыхе в Дубоссарском районе Республики Молдова.
Как было отмечено на встрече, отношения между Молдовой и Россией, в том числе и с Владимирской областью, сегодня обрели «второе дыхание».