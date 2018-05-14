Президент Владимир Путин примет участие в церемонии открытия моста через Керченский пролив. Пресс-служба Кремля подтвердила, что президент проконтролирует начало работы Единого центра управления дорожным движением. Первые автомобили и пассажирские автобусы с обеих сторон запустят одновременно.

Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии открытия моста через Керченский пролив. Пресс-служба Кремля подтвердила, что президент лично проконтролирует начало работы Единого центра управления дорожным движением. Первые легковые автомобили и пассажирские автобусы с обеих сторон запустят одновременно уже утром 15 мая. Пока же на главной стройке века заканчивают наводить лоск. За всеми этапами строительства с момента первой забитой сваи и до последних приготовлений к открытию следил телеканал "Россия".Нулевой километр Крымского моста. Здесь начинается транспортный переход через Керченский пролив — дорога, которая надежно соединила два берега одной страны.В этом нет уже никаких сомнений: 19 километров моста видны даже из космоса! Строители, кажется, сделали невозможное, в рекордные, просто немыслимые сроки — два года и три месяца. За всеми этапами грандиозного строительства внимательно следил президент. О надежной связи Крыма с материком Владимир Путин впервые заговорил в марте 2014 года, сразу после референдума. А уже весной 2016 года с воздуха, облетая мост на вертолете, лично оценил ход работ."Работа очень нужная. Многие люди в стране ждут, когда вы ее завершите. И грузы будем возить, и люди будут ездить. Хочу пожелать вам успехов. Наши с вами предшественники, как мы видим, понимали значение этого мостового перехода между Крымом и Кавказом и давно стремились к реализации этого проекта. Будем надеяться, что мы выполним эту историческую миссию", — призвал строителей глава российского государства.Первыми по обе стороны Керченского пролива начали работать даже не строители — саперы. Ведь строить там, где во время Великой Отечественной войны велись ожесточенные бои, небезопасно. Параллельно работали и археологи. За два года их находки — почти миллион ценных артефактов.Самое начало стройки века: первые шаги, а точнее сваи, что погружали на рекордную глубину — более ста метров сквозь толстый слой ила в снег и мороз, дождь и туман, даже при сильном штормовом ветре. Техника останавливалась, а люди продолжали работать. Почти десять тысяч человек трудились круглосуточно."Конечно, много было сложностей, наверное. Если бы мне сказали об этом давно, когда я еще и не думал об этом, конечно, не поверил бы, что когда-нибудь мне придется прикоснуться к такому большому проекту, как Крымский мост. И, кстати, это мечта — сесть самому за руль и проехать по этому мосту. И, я думаю, получить от этого большое удовольствие", — предвкушает председатель совета директоров компании "Стройгазмонтаж" Аркадий Ротенберг.Автодорожная часть Крымского моста, что возводили всей огромной страной, готова. Мечту многих поколений — соединить Таманский берег и Крымский — удалось осуществить всего за 816 дней.Свежие кадры, что лучше любых цифр и слов дают понять, какая большая работа проделана. Уже 16 мая в 5:30 утра по мосту над Керченским проливом проедут первые легковые автомобили и пассажирские автобусы с одного берега на другой с ветерком всего за 15 минут! Дорога на курорты полуострова еще никогда не была такой быстрой! Крымский мост — это на века.Определить языкАзербайджанскийАлбанскийАнглийскийАрабскийАрмянскийАфрикаансБаскскийБелорусскийБенгальскийБирманскийБолгарскийБоснийскийВаллийскийВенгерскийВьетнамскийГалисийскийГреческийГрузинскийГуджаратиДатскийЗулуИвритИгбоИдишИндонезийскийИрландскийИсландскийИспанскийИтальянскийЙорубаКазахскийКаннадаКаталанскийКитайский (Упр)Китайский (Трад)КорейскийКреольский (Гаити)КхмерскийЛаосскийЛатинскийЛатышскийЛитовскийМакедонскийМалагасийскийМалайскийМалайяламМальтийскийМаориМаратхиМонгольскийНемецкийНепалиНидерландскийНорвежскийПанджабиПерсидскийПольскийПортугальскийРумынскийРусскийСебуанскийСербскийСесотоСингальскийСловацкийСловенскийСомалиСуахилиСуданскийТагальскийТаджикскийТайскийТамильскийТелугуТурецкийУзбекскийУкраинскийУрдуФинскийФранцузскийХаусаХиндиХмонгХорватскийЧеваЧешскийШведскийЭсперантоЭстонскийЯванскийЯпонскийАзербайджанскийАлбанскийАнглийскийАрабскийАрмянскийАфрикаансБаскскийБелорусскийБенгальскийБирманскийБолгарскийБоснийскийВаллийскийВенгерскийВьетнамскийГалисийскийГреческийГрузинскийГуджаратиДатскийЗулуИвритИгбоИдишИндонезийскийИрландскийИсландскийИспанскийИтальянскийЙорубаКазахскийКаннадаКаталанскийКитайский (Упр)Китайский (Трад)КорейскийКреольский (Гаити)КхмерскийЛаосскийЛатинскийЛатышскийЛитовскийМакедонскийМалагасийскийМалайскийМалайяламМальтийскийМаориМаратхиМонгольскийНемецкийНепалиНидерландскийНорвежскийПанджабиПерсидскийПольскийПортугальскийРумынскийРусскийСебуанскийСербскийСесотоСингальскийСловацкийСловенскийСомалиСуахилиСуданскийТагальскийТаджикскийТайскийТамильскийТелугуТурецкийУзбекскийУкраинскийУрдуФинскийФранцузскийХаусаХиндиХмонгХорватскийЧеваЧешскийШведскийЭсперантоЭстонскийЯванскийЯпонскийЗвуковая функция ограничена 200 символамиНастройки : История : Обратная связь : DonateЗакрыть