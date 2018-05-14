Индустрия блокчейна, токенов и криптовалют развивается стремительными темпами. Аналитики предсказывают скорое наступление цифровой эпохи, которая кардинально изменит государство, социум и личную жизнь человека. Dni.Ru решили обратиться к известному инноватору, визионеру, венчурному инвестору и композитору Александру Шульгину. В интервью нашему изданию он дал свой прогноз развития новейших технологий и обрисовал контуры мира будущего.

Индустрия блокчейна, токенов и криптовалют развивается стремительными темпами. Аналитики предсказывают скорое наступление цифровой эпохи, которая кардинально изменит государство, социум и личную жизнь человека. Dni.Ru решили обратиться к известному инноватору, визионеру, венчурному инвестору и композитору Александру Шульгину. В интервью нашему изданию он дал свой прогноз развития новейших технологий и обрисовал контуры мира будущего.Технология будущегоО блокчейне в наше время говорят, пожалуй, все, но далеко некаждый представляет себе суть этой прорывной технологии. Могли бы Вы объяснитьнашим читателям, что такое блокчейн и каковы его основные преимущества?Блокчейн в самом общем смысле это огромная база данных, укоторой нет центра. Она состоит из постоянно увеличивающегося количестваблоков. Блок может создать любой человек посредством компьютера, внеся туда определенную информацию.Например, вы хотите сделать в цифровой среде денежный перевод. Вы создаетеблок, прописываете в нем сумму, которую хотите отправить другому человеку. Затемпередаете этому лицу закрытый ключ от операции, которую знаете только вы и он.С помощью ключа этот человек входит в блок и подтверждает его. Денежный переводсовершен!Операция полностью безопасна, поскольку ключи от блока естьтолько у вас и лица, которому вы переводите деньги. Никто другой не можетвнести изменения в этот блок. Сейчас переводы и другие финансовые операциисовершают банки (посредники), но блокчейн может выполнять их быстрее ибезопаснее. Более того, он делает посредников абсолютно ненужными.Другой пример. Мы сидим вместе, у нас разные мобильныетелефоны, операторы связи. Чтобы отправить вам сообщение, мой текстовый илиаудиовизуальный контент должен пройти километры от меня к серверу моего оператора связи, а оттуда к серверу вашего оператора и оттуда лишь к вам.Хотя мы сидим всего лишь в метре друг от друга. Сейчас информация идет черезнекие централизованные точки вместо прямой коммуникации. Блокчейн убирает любоепосредничество и третьи стороны, как будто бы мы с вами общаемся, сидя застолом и передаем друг другу вещи из рук в руки.Многие люди путают понятия "блокчейн" и"криптовалюты". Как эти два явления связаны между собой?Криптовалюты – это записи активов и транзакций, они работают на технологии блокчейн, используют еедля учета совершаемых операций. Блоки хранят всю историю любых транзакций, в томчисле переводов. Записи таких транзакций – наиболее простые действа на блокчейне, потому и появились первыми, перед более сложными, как и электронная почта появилась как приложение-пионер в появившейся около 30 лет назад сети Интернет. Так что криптовалюты – этолишь одна из возможностей применения технологии.При этом "крипта" мало чем отличается от тех платежных средств, ккоторым мы привыкли. К примеру, у вас есть банковская карта, но реально то на ней денег нет, но есть запись о том что можно обменяться некими активами приравненными к определенной единице, скажем к рублю, при совершении платежа (транзакции) в кафе или магазине.Да и тот же счет в банке у вас есть, но реально денег нанем нет, потому как счет – это опять-таки запись о том, что у вас есть некая ценность,приравненная к ценности условной валюты вашего счета. И когда вырассчитываетесь карточкой в магазинах, происходит обмен данными, чтоопределенная сумма списалась с вашего счета и поступила к поставщику услуг.Покупка криптовалюты – да или нет?Стоит ли вкладывать сбережения в криптовалюты, являются лиони более выгодными инструментами по сравнению с банковскими депозитами?Сейчас я бы не советовал этого делать, потомучто на сегодняшний день есть тысячи так называемых криптовалют, и не понятно какие из них выживут. Еслихочется попробовать, то советую небольшими порциями делать это биткоин или эфиром. Просто для понимания, как это работает.Советую обратить внимание наInitial token offering (ITO). Есть Initial coin offering (ICO, первичное размещение, аналогцифровых акций. – Прим.Ред.), но более обратить внимание на token economy (tokenomy) -экономику токенов, соответственно на ITO или даже PTO ( Частное размещение). Сейчасрастущие тренды находятся в основном в сфере лайфстайл и развлеченияИнвестировать лучше в продукты, которые будут бурно развиваться, как развивались интернет-продукты в самом начале 2000-х. Кпримеру, через краудфандинг. Если раньше люди с инновационными проектами пришлибы в фонды, банки и попросили финансирование, то им бы отказали, потому чтопросто не поняли бы, о чем идет речь. Продвинутая же часть населения понимает, очем говорят инноваторы, таким образом убираются посредники – банки, фонды,финансовые институты.Последний год мы наблюдали стремительный рост курсабиткоина, а затем его столь же быстрое падение. Что, на Ваш взгляд, ждетглавную мировую криптовалюту?Это абсолютно нормальная коррекция. Вспомните 2011-2013 годы– время распространения биткоина как массового инструмента. Тогда он вырос до1000%, потом скорректировался до 200%. После этого биткоин консолидировалсяпару лет, а затем вновь пошел в рост. Рост, коррекция, затем новый рост – всеэто естественный цикл.При этом я считаю, что рано или поздно криптовалюты будут изменены. Ведь для прохождения этапов становления, проб и ошибок всегда нужны пионеры, которые обязательно погибают, и по их следам идут другие. Средствами цифровой экономики могут быть токены. Именно за ними, на мой взгляд, будущее.От криптовалюты токен почти ничем не отличается – это та же запись, транзакция. Токенизация – это выпуск цифровых активов, которые дают право на обладание активом реальным. Токены могут применяться во многих сферах, в том числе в лайфстайле, моде, туризме. Токенизированы не могут быть разве что стратегические объекты, вроде атомных электростанций.Что делать людям?Вернемся к теме блокчейна. Получается, что если банки идругие посредники больше не нужны, то миллионы людей из-за цифровизации и роботизации могут потерять рабочиеместа и остаться без средств к существованию?Сейчас есть три класса: рабочие, обслуживающий персонал икреативный класс. Первый на 90% будет заменен роботами. Второй – на 50-60.Будет расти только креативный класс: те люди, которые привыкли каждый деньдумать и жить заново, способные творить.Какое образование вы бы посоветовали получать нынешнеймолодежи, чтобы в будущем не остаться без работы?Профессии вроде юристов, экономистов и страховщиков станутне нужны. Время, когда люди могли всю жизнь работать по одной профессии,прошло. В цифровую эпоху человек будет менять за всю свою жизнь не менее пяти специализаций. Нужно развивать абстрактное мышление, именно оно отвечает занашу способность к адаптивности, творчеству.Но бояться технологической революции не нужно. Вспомните,что когда-то человек работал от рассвета до заката. Технологические революциисделали возможной пятидневную рабочую неделю и восьмичасовой рабочий день.Появилось время и возможность жить. Были возрождены Олимпийские Игры, придуманы новые виды спорта, появилсякинематограф и другие развлечения, доступные ранее только высшим сословиям. Новаятехнологическая революция даст человеку много свободного времени, которое онсможет потратить на творчество и саморазвитие.Во второй половине XX века на окраинах западных городовначали появляться населенные мигрантами гетто. Их жители существовали напособия, не работали. Свое свободное время они посвящали не саморазвитию, апреступности. Не повторится ли ситуация, но уже в глобальном масштабе?Скорее всего риски будут. Но если мы посмотрим наклассические гетто, то люди там живущие не занимались саморазвитием непотому, что не хотели это делать, а потому, что у них было для этого маловозможностей.Уровень преступности с развитием технологий будет толькоуменьшаться. К примеру, благодаря появлению камер слежения на улицах стало безопаснее, апрозрачность финансовых операций снизила преступность экономическую. Будетсложнее заниматься вандализмом, когда ты всегда на виду.Штрихи к миру будущегоКакие инновации можно реализовать с помощью технологииблокчейн?Их очень много. К примеру, технология Smart City -"Умный город". Представьте, по городу ездят беспилотные автомобили,летают дроны и прочие объекты. Централизованная система в этом случае не можетбыть эффективна хотя бы из соображений безопасности. Что будет, если еевзломают? Упадут дроны, остановятся машины, наступит хаос.К тому же централизованная система очень дорогая. Когда вИнтернете вещей и Индустриальном интернете будет соединено больше триллионадевайсов, то централизованному трафику не хватит труб, кабелей и оптиков. Неговоря уже о задержках связи. Когда мы скачиваем фильмы, задержка – это не критично,но при управлении беспилотными автомобилями даже секундное промедление можетпривести к драматическим последствиям.Очевидно, что окружающий нас мир уже в ближайшие годы ждетрадикальная трансформация. В каких условиях будет жить человек будущего?Сильно изменится управленческая власть и государство. Ужесейчас есть электронное правительство, работает портал госуслуг. Сто с лишнимуслуг, начиная от паспортов, виз, сейчас можно получить по интернету. Наступитэпоха Cashless – отсутствия физических денег, монет и бумажек.Везде будут беспилотные автомобили и дроны, будетреализована технология HyperLoop. Это скоростная вакуумная пассажирская илигрузовая капсула, которая может развивать скорость до 1200 километров в час, онасоединит большие расстояния и ускорит коммуникации. Если мы сейчас построимHyperLoop между Москвой и Владивостоком, то получать посылки с Дальнего Востокаможно будет получать в течение дня.В мире будущего будут активно использоваться голограммы –объемные изображения, создаваемые с помощью лазера, будет создана смешаннаяреальность. Нас ждут прорывы в медицине. Все вокруг будет адаптировано подпотребности человека: медиа, реклама, развлечения.Я считаю, что в ближайшее будущее в геополитическом мире возникнут некиецифровые союзы, которые примут единую цифровую стандартизацию. Скорее всего,будет принят криптовалютный стандарт. В Китае его уже разрабатывают, я уверен,что он будет и на евро-азиатском пространстве. На смену существующим государствам, коих более двухсот, придет семь крупных цифровых союзов.В рамках этих союзов и стандартов люди будут работать токенами. Этонекие знаки, примерно, как авиакомпании дают свои мили, бонусы, вознаграждения,которые ты можешь превратить в блага. По большему счету бумажка, где написаносто рублей – тоже является своего рода токеном в стандартизации определеннойнациональной валюты.В новом мире главной ценностью будет энергия. По большейчасти будет два ее вида: электрическая и атомная. Что касается солнечной,ветряной и прочей биоэнергии, то она будет иметь место, но она и менее эффективна. Ведь дляобеспечения работы того же беспилотного транспорта энергия должна поступатьбесперебойно. А вдруг не будет ветра? Экоэнергия будет направлена на sociallife, а более серьезные вещи будут обслуживаться электрической и атомнойэнергией.Ждут ли изменения средства массовой информации?СМИ в привычном нам понимании исчезнут. В будущем будет большеботов, адаптивных медиа, которые будут знать, что интересно каждому конкретномучеловеку. Люди будут получать нужные им новости, а не искать их. Количествоработающих в этой сфере сократится в сто раз.В любом случае нас ждут очень серьезные, глобальные изменения. Они затронут все сферы нашей жизни. И то, что сегодня кажется нам суперинновационным, через несколько десятков лет станет обыденным для новых поколений.