Профессор Мэрилендского университета Филип Коэн выяснил, что с 2015 года, вскоре после появления голосового помощника Amazon по имени Алекса, американцы стали гораздо реже называть своих детей этим именем. Популярность этого имени менее чем за три года упала на 30 процентов.

Профессор Мэрилендского университета Филип Коэн выяснил, что с 2015 года, вскоре после появления голосового помощника Amazon по имени Алекса, американцы стали гораздо реже называть своих детей этим именем. Популярность этого имени менее чем за три года упала на 30 процентов, сообщил Коэн в своем блоге.Профессор сослался на свежее исследование Службы социального обеспечения США о популярности имен.Оказалось, впрочем, что имя "Алекса" не пользовалось популярностью и до появления одноименной программы. За последние 20 лет оно находилось в рейтинге востребованных имен между 32-м и 87-м местами.Кроме того, Филип Коэн отметил падение популярности имени "Дональд" после 2016 года."Последние годы оно стало ассоциироваться с отрицательным персонажем", — заявил американец.