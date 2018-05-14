Рефери из Саудовской Аравии Фахад аль-Мирдаси, ранее входивший в список арбитров на предстоящий чемпионат мира по футболу в России, получил пожизненную дисквалификацию. Сообщается, что судья был уличен Федерацией футбола Саудовской Аравии (ФФСА) в попытке организации договорного матча.

Рефери из Саудовской Аравии Фахад аль-Мирдаси, ранее входивший в список арбитров на предстоящий чемпионат мира по футболу в России, получил пожизненную дисквалификацию. Сообщается, что судья был уличен Федерацией футбола Саудовской Аравии (ФФСА) в попытке организации договорного матча.Накануне аль-Мирдаси был отстранен от работы в финале Кубка короля между "Аль-Иттихадом" и "Аль-Файсали" из-за того, что незадолго до поединка он отправил сообщение одному из финалистов Кубка. Как сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на официальный сайт ФФСА, в нем рефери предлагал свою помощь в достижении необходимого результата за денежное вознаграждение.История получила огласку, после чего он был арестован полицией. Сейчас он находится под стражей.Отметим, что аль-Мирдаси был одним из арбитров на Кубке конфедераций-2017, где он, в частности, работал на матче между Мексикой и Россией (2:1).