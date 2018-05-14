С 31 августа Центробанк планирует изменить
базовые тарифы ОСАГО и коэффициенты к ним. О грядущих изменениях
речь идет в проекте указания о базовых ставках тарифов этого вида
страхования.
С 31 августа Центробанк планирует изменить
базовые тарифы ОСАГО и коэффициенты к ним. О грядущих изменениях
речь идет в проекте указания о базовых ставках тарифов этого вида
страхования.
До сих пор регулятор дважды повышал стоимость полисов.
Последний раз ЦБ сделал это в апреле 2015 года.
Размер минимальных
и максимальных базовых ставок полисов ОСАГО, а также ряд коэффициентов в документе
не указаны. Некоторые Центробанк только собирается их определить, а другие
– оставить без изменений.
Российский союз
автостраховщиков (РСА) и страховые компании выступили за изменения базовых
тарифов ОСАГО. Они уверены, что их размер нужно полностью освобождать
от госрегулирования, а тарифный коридор расширять.
"Мы говорим не о повышении тарифов для всех,
а об установлении справедливого, более индивидуального тарифа", -
цитирует президента РСА Игоря Юргенса В свою очередь в Ассоциации защиты страхователей считают,
что базовый тариф ОСАГО должен остаться прежним, иначе многие автовладельцы будут
отказываться от покупки полиса.
Напомним, с 1 января 2020 года Центробанку вовсе предложено отказаться от влияния
на тарифы ОСАГО. Далее по сценарию реформы, в период с 1 июля 2018 года по 31
декабря 2019-го, ЦБ отказывается от коэффициента территорий и увеличивает
базовый тариф вдвое.