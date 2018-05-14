С 31 августа Центробанк планирует изменить базовые тарифы ОСАГО и коэффициенты к ним. О грядущих изменениях речь идет в проекте указания о базовых ставках тарифов этого вида страхования.

С 31 августа Центробанк планирует изменитьбазовые тарифы ОСАГО и коэффициенты к ним. О грядущих измененияхречь идет в проекте указания о базовых ставках тарифов этого видастрахования.До сих пор регулятор дважды повышал стоимость полисов.Последний раз ЦБ сделал это в апреле 2015 года.Размер минимальныхи максимальных базовых ставок полисов ОСАГО, а также ряд коэффициентов в документене указаны. Некоторые Центробанк только собирается их определить, а другие– оставить без изменений.Российский союзавтостраховщиков (РСА) и страховые компании выступили за изменения базовыхтарифов ОСАГО. Они уверены, что их размер нужно полностью освобождатьот госрегулирования, а тарифный коридор расширять."Мы говорим не о повышении тарифов для всех,а об установлении справедливого, более индивидуального тарифа", -цитирует президента РСА Игоря Юргенса В свою очередь в Ассоциации защиты страхователей считают,что базовый тариф ОСАГО должен остаться прежним, иначе многие автовладельцы будутотказываться от покупки полиса.Напомним, с 1 января 2020 года Центробанку вовсе предложено отказаться от влиянияна тарифы ОСАГО. Далее по сценарию реформы, в период с 1 июля 2018 года по 31декабря 2019-го, ЦБ отказывается от коэффициента территорий и увеличиваетбазовый тариф вдвое.