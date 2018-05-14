Британский банковский конгломерат HSBC объявил о совершении первой в мире торгово-финансовой сделки с применением технологии блокчейн. Транзакция была проведена для американской аграрной группы Cargills, который занимается поставкой продуктов питания и сельскохозяйственных товаров. Контрагентом выступил голландский банк ING.

Британский банковский конгломерат HSBC объявил о совершении первой в мире торгово-финансовой сделки с применением технологии блокчейн. Транзакция была проведена для американской аграрной группы Cargills, который занимается поставкой продуктов питания и сельскохозяйственных товаров. Контрагентом выступил голландский банк ING.Транзакции на основе распределенного цифрового реестра совершались и ранее, но с привлечением ряда других технологий. Блокчейн-сделка HSBC, состоявшаяся на прошлой неделе, была впервые проведена с использованием единого, общего цифрового приложения. Как уточняет Reuters, она заключалась в поставке соевых бобов из Аргентины в Малайзию.В HSBC назвали сделку "поворотным моментом в торговле". По словам представителей группы, применение блокчейна в банковской отрасли позволит существенно сократить время транзакций, уменьшить количество промежуточных этапов, полностью избавиться от бумажного документооборота, а также снизить риск человеческих ошибок и мошенничества.Если вся торговая документация в Ази­ат­ско-Ти­хо­оке­ан­ском ре­ги­оне будет переведена из бумажного формата в электронный, время экс­пор­та то­ва­ров может быть сокращено на 44%, а расходы — уменьшены 31%. Об этом сказали в HSBC, ссылаясь на доклад ООН.В апреле услугу международных денежных переводов на базе блокчейна запустил Santander — один из крупнейших в Испании банков. Доступный в качестве мобильного приложения, сервис One Pay подтверждает личность человека через функцию распознавания лиц и подключается к Apple Pay.”СМИ: Telegram создал "цифровой паспорт" для хранения личных данных читайте такжеЖители Великобритании, например, могут отправить от 10 до 10 тысяч фунтов стерлингов в фунтах, евро или долларах. Как говорят представители банка, через новый сервис трансграничные платежи проходят быстрее, а срок зачисления средств и комиссия меньше.