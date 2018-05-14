Второе место на соревнованиях в Пхенчхане не стало трагедией
для Евгении Медведевой. Фигуристка опровергла слова своего бывшего тренера о
переживаниях по поводу олимпийского серебра.
Второе место на соревнованиях в Пхенчхане не стало трагедией
для Евгении Медведевой. Фигуристка опровергла слова своего бывшего тренера о
переживаниях по поводу олимпийского серебра.
Никаких сожалений по поводу серебряной медали, завоеванной
на Олимпиаде-2018, Медведева не испытывала. По словам Евгении, она сделала все,
что было в ее силах – и прекрасно это понимала. Потому и не расстраивалась.
"Да, я шла за самой высокой наградой, но для меня самое
главное в фигурном катании – это получать удовольствие от того, что я делаю.
Выходя со льда, я не испытывала никакого сожаления, поскольку знала, что
сделала абсолютный максимум того, что на тот момент я могла сделать", -
заявила спортсменка.
Фигуристка не объяснила, чем же в таком случае были вызваны
ее слезы после проката. Отметила только, что вовсе не "абсолютным
разочарованием в своих силах или в результате". И многие это прекрасно
понимают, подчеркнула спортсменка.
На зимней Олимпиаде в Пхенчхане Медведева уступила первое
место другой воспитаннице того же тренера, Этери Тутберидзе – 15-летней Алине
Загитовой. После окончания Игр Евгения ушла от 44-летней наставницы к
канадскому специалисту Брайану Орсеру.
Ранее Тутберидзе, комментируя уход своей воспитанницы,
отметила, что вырастила настоящего морального лидера – для Евгении второго
места не существует. "Были разговоры о том, что она никак не принимала
результаты Олимпиады. Всей командой с ней общались, пытались разобрать, почему
получилось второе место, а не первое, почему не хватило одного балла", -
цитирует наставницу
Тем временем в Ассоциации фигурного катания США выступили с
предложением запретить несовершеннолетним спортсменам принимать участие во
взрослых соревнованиях. Идею поддерживает и известный тренер по фигурному
катанию из Армении Рафаэль Арутюнян. Специалисты считают, что зрителям нужно
"взрослое катание", и участницам должно быть минимум 17-18 лет.