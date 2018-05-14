Второе место на соревнованиях в Пхенчхане не стало трагедией для Евгении Медведевой. Фигуристка опровергла слова своего бывшего тренера о переживаниях по поводу олимпийского серебра.

Второе место на соревнованиях в Пхенчхане не стало трагедиейдля Евгении Медведевой. Фигуристка опровергла слова своего бывшего тренера опереживаниях по поводу олимпийского серебра.Никаких сожалений по поводу серебряной медали, завоеваннойна Олимпиаде-2018, Медведева не испытывала. По словам Евгении, она сделала все,что было в ее силах – и прекрасно это понимала. Потому и не расстраивалась."Да, я шла за самой высокой наградой, но для меня самоеглавное в фигурном катании – это получать удовольствие от того, что я делаю.Выходя со льда, я не испытывала никакого сожаления, поскольку знала, чтосделала абсолютный максимум того, что на тот момент я могла сделать", -заявила спортсменка.Фигуристка не объяснила, чем же в таком случае были вызваныее слезы после проката. Отметила только, что вовсе не "абсолютнымразочарованием в своих силах или в результате". И многие это прекраснопонимают, подчеркнула спортсменка.На зимней Олимпиаде в Пхенчхане Медведева уступила первоеместо другой воспитаннице того же тренера, Этери Тутберидзе – 15-летней АлинеЗагитовой. После окончания Игр Евгения ушла от 44-летней наставницы кканадскому специалисту Брайану Орсеру.Ранее Тутберидзе, комментируя уход своей воспитанницы,отметила, что вырастила настоящего морального лидера – для Евгении второгоместа не существует. "Были разговоры о том, что она никак не принималарезультаты Олимпиады. Всей командой с ней общались, пытались разобрать, почемуполучилось второе место, а не первое, почему не хватило одного балла", -цитирует наставницуТем временем в Ассоциации фигурного катания США выступили спредложением запретить несовершеннолетним спортсменам принимать участие вовзрослых соревнованиях. Идею поддерживает и известный тренер по фигурномукатанию из Армении Рафаэль Арутюнян. Специалисты считают, что зрителям нужно"взрослое катание", и участницам должно быть минимум 17-18 лет.