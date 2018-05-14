Белое вино способствует развитию рака предстательной железы. Тогда как красное, напротив, снижает риск заболевания.

Белое вино способствует развитию рака предстательной железы.Тогда как красное, напротив, снижает риск заболевания.Масштабным исследованием занималась международная группаученых. Медики из Румынии, Австрии, Японии, Италии, Швейцарии, Иордании, Канадыи США проанализировали состояние здоровья 611 169 мужчин.Исследователи выяснили, что бокал красного вина в деньзащищает предстательную железу от образования опухолей. Причем полезна именнотакая доза – не более одного бокала в день, это снижает риск заболевание на12%. А превышение нормы никакого защитного эффекта не обеспечивает.Ученые из Медицинского университета Вены определили, что этопроисходит благодаря высокому содержанию в этом напитке растительныхкомпонентов полифенолов – они обладают противовоспалительным и противораковымвоздействием.Этих веществ в красном вине приблизительно в 20 раз больше,чем в белом вине. Которое, по данным медиков, напротив, увеличивает рискразвития онкологии. "Интересно, что умеренное потребление белого винаувеличивало риск развития рака предстательной железы, тогда как умеренноепотребление красного вина оказывало защитное действие", – пишет авторстатьи в журнале Clinical Epidemiology.Ученые пришли к выводу, что антиканцерогенное действие полифеноловперевешивает вред, который организму наносит алкоголь. При этом употреблениевсех прочих алкогольных напитков повышает риск развития онкологическихзаболеваний, что подтверждают и более ранние исследования.Однако полностью полагаться на чудодейственные свойствакрасного вина представителям сильного пола не следует. Медики напоминают, что мужчинамнеобходимо обращать внимание на другие факторы риска опухолей предстательнойжелезы – такие, как курение, большоеколичество сахара или красного мяса. Не последнюю роль играют и генетическиефакторы, подчеркивают врачи.