Белое вино способствует развитию рака предстательной железы.
Тогда как красное, напротив, снижает риск заболевания.
Белое вино способствует развитию рака предстательной железы.
Тогда как красное, напротив, снижает риск заболевания.
Масштабным исследованием занималась международная группа
ученых. Медики из Румынии, Австрии, Японии, Италии, Швейцарии, Иордании, Канады
и США проанализировали состояние здоровья 611 169 мужчин.
Исследователи выяснили, что бокал красного вина в день
защищает предстательную железу от образования опухолей. Причем полезна именно
такая доза – не более одного бокала в день, это снижает риск заболевание на
12%. А превышение нормы никакого защитного эффекта не обеспечивает.
Ученые из Медицинского университета Вены определили, что это
происходит благодаря высокому содержанию в этом напитке растительных
компонентов полифенолов – они обладают противовоспалительным и противораковым
воздействием.
Этих веществ в красном вине приблизительно в 20 раз больше,
чем в белом вине. Которое, по данным медиков, напротив, увеличивает риск
развития онкологии. "Интересно, что умеренное потребление белого вина
увеличивало риск развития рака предстательной железы, тогда как умеренное
потребление красного вина оказывало защитное действие", – пишет автор
статьи в журнале Clinical Epidemiology.
Ученые пришли к выводу, что антиканцерогенное действие полифенолов
перевешивает вред, который организму наносит алкоголь. При этом употребление
всех прочих алкогольных напитков повышает риск развития онкологических
заболеваний, что подтверждают и более ранние исследования.
Однако полностью полагаться на чудодейственные свойства
красного вина представителям сильного пола не следует. Медики напоминают, что мужчинам
необходимо обращать внимание на другие факторы риска опухолей предстательной
железы – такие, как курение, большое
количество сахара или красного мяса. Не последнюю роль играют и генетические
факторы, подчеркивают врачи.