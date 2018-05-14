Амнистия для раков в Волгограде, смертельный маникюр в
Тюмени и уникальная спасательная операция в Уфе. Обзор региональных новостей от
Dni.Ru.
Амнистия для раков в Волгограде, смертельный маникюр в
Тюмени и уникальная спасательная операция в Уфе. Обзор региональных новостей от
Dni.Ru.
"Белая каста" не хочет сидеть в СИЗО. Дзержинский
районный суд Санкт-Петербурга арестовал Елену Слабикову. Дочь главы
Северо-Западного управления Ростехнадзора на пару со своим родителем похитила более 4,7 миллиарда рублей. Сам
Григорий Слабиков также находится под арестом и признал свою вину. Однако его
дочь заявила, что не сможет сидеть в СИЗО, поскольку относит себя к "белой
касте": в подтверждение ее слов адвокаты предъявили суду красный диплом
юрфака СПбГУ. Судьи все же усомнились, что обвиняемые в хищении более 4
миллиардов принадлежат к высшему свету и заключили Слабикову под стражу. Уголовное
дело о хищениях компенсационных фондов трех строительных организаций было
возбуждено в августе 2017 года. Слабиков использовал свое служебное положение, а
дочь вкладывала деньги в приобретение земельных участков, строительство
спортивного комплекса и мини-отеля, передает .
Совместная попойка двоих жителей Ростова-на-Дону окончилась
печально. Слов за слово вспыхнула ссора. Не найдя других аргументов, 59-летний хозяин
дома схватил топор, которым и ударил 55-летнего собутыльника по голове. Труп мужчина отнес в подвал, где его и
обнаружили спустя 10 дней полицейские. Спорщику грозит до 15 лет колонии, пишет
Девочка 3 лет выпала из окна многоэтажного дома в Балахне
Нижегородской области. Трагедия произошла 11 мая. В квартире дома по улице
Чкалова находились 18-летняя мать и ее ребенок. Девочка осталась без присмотра
в комнате, пока женщина занималась домашними делами на кухне. Ребенок забрался
на подоконник, открыл створку окна и выпал на улицу. Следственный комитет
проводит проверку, сообщает
Женщина с ребенком и десяток автомобилей стали жертвами гонок,
который устроил владелец иномарки в Набережных Челнах. Все случилось во дворе
дома в 59-м комплексе. Иномарка сбила женщину с коляской, после чего повредила
более 10 машин. Ребенок, к счастью, не пострадал – он был пристегнут к коляске.
Его мать получила ушиб плеча и голени. Водитель, предположительно, был пьян, он
проходит медосвидетельствование, передает
Романтический ужин жителей одного из сел Тюменского района
окончился бурным выяснением отношением. Орудием преступления в одном из домов
по улице Рижская стала маникюрная пилка. 39-летняя женщина, разгоряченная
немалой дозой спиртного, в пылу ссоры схватила пилочку для маникюра и нанесла
потерпевшему колото-резаное ранение грудной клетки. Раненый смог сам добраться
до соседки, которая и вызвала "скорую". Здоровью потерпевшего, по
заключению медиков, был нанесен тяжкий вред. Любительнице маникюра грозит лишение
свободы на срок до 10 лет, сообщает .
Пьяный водитель в Можгинском районе Удмуртии растерял
пассажиров. Авария произошла 12 мая в деревне
Чумойтло. 33-летний водитель автомобиля "ВАЗ" совершил резкий
разворот. В этот момент пассажирка переднего сидения вылетела из салона
автомобиля. Ее переехала сзади идущая машина. Как выяснили в Госавтоинспекции, дверь
в машине была неисправна, а пассажирка не пристегнулась ремнем безопасности,
пишет .
Погоня за нарушителем превратилась в операцию по спасению. 9
мая в Тавде Свердловской области двое сотрудников ДПС преследовали пешехода,
нарушившего правила дорожного движения. Пытавшегося скрыться гражданина
задержали – и в этот момент заметили пламя в окне дома по улице Ленина. Полицейские
поспешили к месту пожара. Им удалось спасти жильцов квартиры, в которой загорелась
микроволновая печь. Сотрудников ГИБДД поощрят, сообщает .
Более тысячи раков выпущены на свободу в Волгоградской
области. Там продолжаются мероприятия по выявлению фактов браконьерства. За
минувшие сутки полицейские задержали более десяти жителей региона,
подозреваемых в незаконном обороте водных биоресурсов. Только в Старополтавском
районе во время траления акватории реки Еруслан стражи порядка обнаружили свыше
100 незаконных орудий лова – раконакопителей. Полицейские извлекли из снастей
порядка тысячи живых раков и выпустили их в реку, передает .
Уникальную спасательную операцию провели жители дома в уфимском
микрорайоне Сипайлово. Кошка застряла в
вентиляционной шахте, животное не могло с 9 мая. Жителям пришлось полностью
вырезать металлическую вентиляционную трубу, ведущую от вентиляционной шахты к
кухне и по ней к туалету. Только после этого удалось освободить животное. Ранее
жильцы обращались в ЖЭУ и МЧС, но те не смогли определить, где именно застряла
кошка, пишет
Детей-сирот в Башкирии заселили в квартиры, в которых
невозможно жить. В 2015 году администрация Белокатайского района приобрела 13
квартир в многоэтажке в селе Новобелокатай, а также одну квартиру в доме на
двух хозяев. Жилье было введено в эксплуатацию, хотя проверка показала наличие
существенных дефектов в строениях. Тем не менее, детей-сирот в квартиры
заселили. Теперь Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о превышении
должностных полномочий, выясняется, кто именно из должностных лиц причастен к
этому преступлению, сообщает