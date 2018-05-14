Амнистия для раков в Волгограде, смертельный маникюр в Тюмени и уникальная спасательная операция в Уфе. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.

Амнистия для раков в Волгограде, смертельный маникюр вТюмени и уникальная спасательная операция в Уфе. Обзор региональных новостей отDni.Ru."Белая каста" не хочет сидеть в СИЗО. Дзержинскийрайонный суд Санкт-Петербурга арестовал Елену Слабикову. Дочь главыСеверо-Западного управления Ростехнадзора на пару со своим родителем похитила более 4,7 миллиарда рублей. СамГригорий Слабиков также находится под арестом и признал свою вину. Однако егодочь заявила, что не сможет сидеть в СИЗО, поскольку относит себя к "белойкасте": в подтверждение ее слов адвокаты предъявили суду красный дипломюрфака СПбГУ. Судьи все же усомнились, что обвиняемые в хищении более 4миллиардов принадлежат к высшему свету и заключили Слабикову под стражу. Уголовноедело о хищениях компенсационных фондов трех строительных организаций быловозбуждено в августе 2017 года. Слабиков использовал свое служебное положение, адочь вкладывала деньги в приобретение земельных участков, строительствоспортивного комплекса и мини-отеля, передает .Совместная попойка двоих жителей Ростова-на-Дону окончиласьпечально. Слов за слово вспыхнула ссора. Не найдя других аргументов, 59-летний хозяиндома схватил топор, которым и ударил 55-летнего собутыльника по голове. Труп мужчина отнес в подвал, где его иобнаружили спустя 10 дней полицейские. Спорщику грозит до 15 лет колонии, пишетДевочка 3 лет выпала из окна многоэтажного дома в БалахнеНижегородской области. Трагедия произошла 11 мая. В квартире дома по улицеЧкалова находились 18-летняя мать и ее ребенок. Девочка осталась без присмотрав комнате, пока женщина занималась домашними делами на кухне. Ребенок забралсяна подоконник, открыл створку окна и выпал на улицу. Следственный комитетпроводит проверку, сообщаетЖенщина с ребенком и десяток автомобилей стали жертвами гонок,который устроил владелец иномарки в Набережных Челнах. Все случилось во дворедома в 59-м комплексе. Иномарка сбила женщину с коляской, после чего повредилаболее 10 машин. Ребенок, к счастью, не пострадал – он был пристегнут к коляске.Его мать получила ушиб плеча и голени. Водитель, предположительно, был пьян, онпроходит медосвидетельствование, передаетРомантический ужин жителей одного из сел Тюменского районаокончился бурным выяснением отношением. Орудием преступления в одном из домовпо улице Рижская стала маникюрная пилка. 39-летняя женщина, разгоряченнаянемалой дозой спиртного, в пылу ссоры схватила пилочку для маникюра и нанеслапотерпевшему колото-резаное ранение грудной клетки. Раненый смог сам добратьсядо соседки, которая и вызвала "скорую". Здоровью потерпевшего, позаключению медиков, был нанесен тяжкий вред. Любительнице маникюра грозит лишениесвободы на срок до 10 лет, сообщает .Пьяный водитель в Можгинском районе Удмуртии растерялпассажиров. Авария произошла 12 мая в деревнеЧумойтло. 33-летний водитель автомобиля "ВАЗ" совершил резкийразворот. В этот момент пассажирка переднего сидения вылетела из салонаавтомобиля. Ее переехала сзади идущая машина. Как выяснили в Госавтоинспекции, дверьв машине была неисправна, а пассажирка не пристегнулась ремнем безопасности,пишет .Погоня за нарушителем превратилась в операцию по спасению. 9мая в Тавде Свердловской области двое сотрудников ДПС преследовали пешехода,нарушившего правила дорожного движения. Пытавшегося скрыться гражданиназадержали – и в этот момент заметили пламя в окне дома по улице Ленина. Полицейскиепоспешили к месту пожара. Им удалось спасти жильцов квартиры, в которой загореласьмикроволновая печь. Сотрудников ГИБДД поощрят, сообщает .Более тысячи раков выпущены на свободу в Волгоградскойобласти. Там продолжаются мероприятия по выявлению фактов браконьерства. Заминувшие сутки полицейские задержали более десяти жителей региона,подозреваемых в незаконном обороте водных биоресурсов. Только в Старополтавскомрайоне во время траления акватории реки Еруслан стражи порядка обнаружили свыше100 незаконных орудий лова – раконакопителей. Полицейские извлекли из снастейпорядка тысячи живых раков и выпустили их в реку, передает .Уникальную спасательную операцию провели жители дома в уфимскоммикрорайоне Сипайлово. Кошка застряла ввентиляционной шахте, животное не могло с 9 мая. Жителям пришлось полностьювырезать металлическую вентиляционную трубу, ведущую от вентиляционной шахты ккухне и по ней к туалету. Только после этого удалось освободить животное. Ранеежильцы обращались в ЖЭУ и МЧС, но те не смогли определить, где именно застрялакошка, пишетДетей-сирот в Башкирии заселили в квартиры, в которыхневозможно жить. В 2015 году администрация Белокатайского района приобрела 13квартир в многоэтажке в селе Новобелокатай, а также одну квартиру в доме надвух хозяев. Жилье было введено в эксплуатацию, хотя проверка показала наличиесущественных дефектов в строениях. Тем не менее, детей-сирот в квартирызаселили. Теперь Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о превышениидолжностных полномочий, выясняется, кто именно из должностных лиц причастен кэтому преступлению, сообщает