Более шестидесяти пяти тысяч человек смогли вернуться в Восточную Гуту. Об этом сообщили в Центре по примирению враждующих сторон. Однако в пригородах Дамаска еще слышны выстрелы и взрывы.

Более шестидесяти пяти тысяч человек смогли вернуться в Восточную Гуту. Об этом сообщили в Центре по примирению враждующих сторон. Однако в пригородах Дамаска еще слышны выстрелы и взрывы. Сирийская армия продолжает зачистку территории от боевиков. Продвигаться сложно, ведь в зоне столкновения находятся мирные жители, а действовать приходится в условиях плотной городской застройки.8 километров от центра Дамаска. Бойцам сирийской армии приходится уничтожать каждый квадратный метр зданий, которые радикалы используют как укрепления и сопротивление не снижается. Операция по освобождению квартала длится уже более трех недель. За это время российским офицерам удалось в ходе переговоров вывезти на север Сирии более 8 тысяч боевиков различных радикальных группировок, здесь же остались те, с кем переговоры вести не о чем — террористы ИГ (запрещена в России).В ходе процесса политического урегулирования боевики группировок Ахрар аш-Шам и Джейш аль-Ислам (запрещены в России), добровольно передали под контроль правительственных сил районы Ялда, Бабилла, Бейт-Сахм. Бойцы сирийской армии освободили район Кадам и часть кварталов лагеря, но террористы продолжают оказывать ожесточенное сопротивление.Несмотря на усилия правительственных сил, центр квартала по-прежнему контролируют боевики. Эти дома всего несколько дней назад находились под контролем боевиков так называемого "Исламского государства" (запрещена в России). И вот здесь понятно, почему так сложно взломать оборону псевдохалифата в лагере Ярмук. Все строения соединены траншеями, то есть из одной части квартала в другую можно пройти по подземным коммуникациям. При этом перемещения не видно даже с воздуха. Так же рядом с траншеями оборудованы огневые позиции, то есть силы боевиков могут оперативно перемещаться, маневрировать и вести огонь.С высоты виден масштаб боевых действий и кажется, что сопротивление исламистов давно должно быть сломлено. Но сирийская армия несет значительные потери. Так, пару дней назад уничтожили пикап сирийских военных, радикалы устроили засаду. При этом террористы хорошо научились минимизировать последствия ударов авиации и артиллерии. Это передовые позиции бойцов сирийской армии в лагере Ярмук, далее в зданиях террористы ИГИЛ. Отсюда их не видно, огневые точки находятся на цокольных этажах. Но боевиков можно увидеть с воздуха, при помощи беспилотника. Так террористы перемещаются по открытому пространству в полукилометре от передовой. Перебегают улицы быстро, боятся авиации и артиллерии.Всего в центре Ярмука не более тысячи радикалов ИГИЛ. Известно, что они сформировали запасы продовольствия и боеприпасов и готовы к длительной обороне. Боепитание, еда и медикаменты находятся в подвалах. Сирийской армии пока не хватает сил, для того чтобы взять под полный контроль 30 улиц. Подразделения четвертой, седьмой и десятой дивизии, Республиканская гвардия, народное ополчение сжимают кольцо, но выбить боевиков пока не могут.Это последний анклав террористов в Дамаске, после победы здесь можно будет говорить о том, что Дамаск впервые с начала войны в стране — мирный город. При этом скоро грядет еще одна победа. Благодаря российским переговорщикам, боевики добровольно покидают так называемый Растанский анклав — территорию между городами Хомс и Хама. По данным российского центра по примирению враждующих сторон, в Сирии уже более 3 тысяч боевиков перемещено в Идлиб. Как только процесс будет завершен, вновь начнет действовать трасса, которая соединит две провинции.