Певица Вера Брежнева блеснула на красной дорожке Каннского фестиваля. Поклонники были в восторге от наряда звезды, однако прическа им показалась недостаточно торжественной.

Певица Вера Брежнева блеснула на красной дорожке Каннскогофестиваля. Поклонники были в восторге от наряда звезды, однако прическа импоказалась недостаточно торжественной.В своем Instagram Вера опубликовала несколько фото смероприятия. На них она запечатлена в черном платье от Versace. В ушах у ВерыБрежневой огромные бриллиантовые серьги.За сутки пост собрал около 150 тысяч отметок "Нравится" имножество комментариев. Поклонники отметили, что певица выглядит великолепно, вподчеркивающем точеную фигурку наряде."Какая все таки Вера элегантная Женщина!!!", "Пусть наши девочкитранслируют славянскую красоту на весь мир)))", "Версаце всегда красиво 👍👍","Супер! Скромно, лаконично, ничего лишнего и подчеркивает personality!!!",– восхищались подписчики.Однако, многие решили, что Вера зря спрятала свою богатуюшевелюру под скромный пучок. Часть пользователей смутила простота ее прически. "Вера что задулька на голове? Зачем? У вас ведь такие красивые волосы???", "Что-тонеудачное платье и прическа у тебя Вера. Ты бываешь ярче и красивее намного", "Платьешикарное!!!Но что за пучок на голове?😩", – не унимались поклонники.Отметим, что в обыденной жизни Брежнева предпочитает CASUAL– повседневный стиль одежды с акцентом наудобство и практичность. Артистка выбирает леггинсы, футболки, свитшоты,мягкий трикотаж и кроссовки. Сценические же костюмы певицы – это всегда ультракороткои очень сексуально: маленькие платьица с глубокими вырезами, блестящие буди и высокиекаблуки.