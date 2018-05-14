Певица Вера Брежнева блеснула на красной дорожке Каннского
фестиваля. Поклонники были в восторге от наряда звезды, однако прическа им
показалась недостаточно торжественной.
Певица Вера Брежнева блеснула на красной дорожке Каннского
фестиваля. Поклонники были в восторге от наряда звезды, однако прическа им
показалась недостаточно торжественной.
В своем Instagram Вера опубликовала несколько фото с
мероприятия. На них она запечатлена в черном платье от Versace. В ушах у Веры
Брежневой огромные бриллиантовые серьги.
За сутки пост собрал около 150 тысяч отметок "Нравится" и
множество комментариев. Поклонники отметили, что певица выглядит великолепно, в
подчеркивающем точеную фигурку наряде.
"Какая все таки Вера элегантная Женщина!!!", "Пусть наши девочки
транслируют славянскую красоту на весь мир)))", "Версаце всегда красиво 👍👍",
"Супер! Скромно, лаконично, ничего лишнего и подчеркивает personality!!!",
– восхищались подписчики.
Однако, многие решили, что Вера зря спрятала свою богатую
шевелюру под скромный пучок. Часть пользователей смутила простота ее прически. "Вера что за
дулька на голове? Зачем? У вас ведь такие красивые волосы???", "Что-то
неудачное платье и прическа у тебя Вера. Ты бываешь ярче и красивее намного", "Платье
шикарное!!!Но что за пучок на голове?😩", – не унимались поклонники.
Отметим, что в обыденной жизни Брежнева предпочитает CASUAL
– повседневный стиль одежды с акцентом на
удобство и практичность. Артистка выбирает леггинсы, футболки, свитшоты,
мягкий трикотаж и кроссовки. Сценические же костюмы певицы – это всегда ультракоротко
и очень сексуально: маленькие платьица с глубокими вырезами, блестящие буди и высокие
каблуки.