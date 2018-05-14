Фотография Даны Борисовой в платье, под которым различается небольшой животик, вызвала споры в сети. Некоторые пользователи утверждают, что телеведущая беременна, другие считают, что она просто переела.

Фотография Даны Борисовой в платье, под которым различаетсянебольшой животик, вызвала споры в сети. Некоторые пользователи утверждают, чтотелеведущая беременна, другие считают, что она просто переела.Снимок в Instagramтелеведущей переполошил подписчиков. Тем более, что через некоторое времяБорисова перезалила снимок, на котором предстала в летнем белом платье, прикрывживот смайликом. Подпись под фотографией ничего не объясняет: Дана простоспрашивает совета у подписчиков, следует ли ей покупать новый наряд."Берем или не берем? Лето практически наступило. Ясчастлива, жизнь прекрасна. Как вам платьице?", – интересуется Дана.Пользователи Сети сочли, что блондинка ждет второго ребенка,но не торопится публично в этом признаваться. Однако другие подписчики решили,что телезвезда просто плотно пообедала и из-за стеснения прикрыла стольвыдающиеся формы."Дана Борисова беременна что ли? Пост сначалавыставила, потом удалила и залила другое". "Просто поела нормально. Икак баба закрыла живот". "Покушала плотно", – обсуждают постфанаты. Некоторые комментаторы высказались резко. "Пузатая просто. Видимовозрастное. На предыдущем фото в голубом платье тоже "мамон" висит",– пишет пользователь. "Вполневероятно, что беременна. Но от кого?", – задается вопросом другой.Ранее сообщалось, что телеведущая избавилась от наркозависимостии налаживает общение с дочерью. Теперь пользователи решили, что скоро Данепридется делить материнскую любовь на двоих. Сама Борисова никак некомментирует развернувшуюся вокруг нее шумиху, пишет Dom2life.