Фотография Даны Борисовой в платье, под которым различается
небольшой животик, вызвала споры в сети. Некоторые пользователи утверждают, что
телеведущая беременна, другие считают, что она просто переела.
Фотография Даны Борисовой в платье, под которым различается
небольшой животик, вызвала споры в сети. Некоторые пользователи утверждают, что
телеведущая беременна, другие считают, что она просто переела.
Снимок в Instagram
телеведущей переполошил подписчиков. Тем более, что через некоторое время
Борисова перезалила снимок, на котором предстала в летнем белом платье, прикрыв
живот смайликом. Подпись под фотографией ничего не объясняет: Дана просто
спрашивает совета у подписчиков, следует ли ей покупать новый наряд.
"Берем или не берем? Лето практически наступило. Я
счастлива, жизнь прекрасна. Как вам платьице?", – интересуется Дана.
Пользователи Сети сочли, что блондинка ждет второго ребенка,
но не торопится публично в этом признаваться. Однако другие подписчики решили,
что телезвезда просто плотно пообедала и из-за стеснения прикрыла столь
выдающиеся формы.
"Дана Борисова беременна что ли? Пост сначала
выставила, потом удалила и залила другое". "Просто поела нормально. И
как баба закрыла живот". "Покушала плотно", – обсуждают пост
фанаты. Некоторые комментаторы высказались резко. "Пузатая просто. Видимо
возрастное. На предыдущем фото в голубом платье тоже "мамон" висит",
– пишет пользователь. "Вполне
вероятно, что беременна. Но от кого?", – задается вопросом другой.
Ранее сообщалось, что телеведущая избавилась от наркозависимости
и налаживает общение с дочерью. Теперь пользователи решили, что скоро Дане
придется делить материнскую любовь на двоих. Сама Борисова никак не
комментирует развернувшуюся вокруг нее шумиху, пишет Dom2life.