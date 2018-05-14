Премьер-министр Дмитрий Медведев представит президенту новый
кабинет 15 мая. Сегодня исполняющий обязанности пресс-секретаря главы
государства Дмитрий Песков напомнил, что дедлайн уже близок.
Премьер-министр Дмитрий Медведев представит президенту новый
кабинет 15 мая. Сегодня исполняющий обязанности пресс-секретаря главы
государства Дмитрий Песков напомнил, что дедлайн уже близок.
"Смотрите, срок приближается, так сказать, дедлайн
приближается. Такая встреча действительно может состояться. Этого нельзя
исключать", – приводит слова Пескова .
7 мая сразу после вступления в должность президент России
Владимир Путин в соответствии с Конституцией отправил правительство в отставку.
В тот же день глава государства внес на рассмотрение Госдумы кандидатуру
Дмитрия Медведева на пост премьер-министра, 8 мая депутаты одобрили это
предложение и президент подписал соответствующий указ.
В течение недели премьер должен был сформировать новый
кабинет и представить свои идет президенту. Так как срок, отведенный Медведеву,
заканчивается завтра, 15 мая, вероятно, именно в этот день Владимир Путин примет главу правительства. Эта встреча состоится в Сочи.
Известно, что состав нового кабинета министров изменится. В
частности, вице-премьером по здравоохранению и социальной политике может стать
руководившая с 2013 года Счетной палатой Татьяна Голикова, которая уступит свое
место экс-министру финансов Алексею Кудрину.
Кресло вице-премьера по вопросам
промышленности и энергетики займет Дмитрий Козак, курировать вопросы культуры и
спорта Медведев может поручить Ольге Голодец, а сельское хозяйство –
полномочному представителю президента в Центральном федеральном округе Алексею
Гордееву.
Самым неожиданным назначением в политических кругах называют
возможную новую должность Виталия Мутко: он может занять пост вице-премьера по
вопросам строительства. Первый заместитель руководителя аппарата правительства
Максим Акимов, вероятно, станет вице-премьером по транспорту, связи и цифровой
экономике, заместитель министра обороны Юрий Борисов – вице-премьером по
оборонно-промышленному комплексу.
Руководить аппаратом правительства по задумке Медведева
будет Константин Чуйченко, занимающий с 2008 года пост начальника контрольного
управления президента. При этом должность первого заместителя председателя
кабмина может достаться исполняющему обязанности министра финансов Антону
Силуанову.