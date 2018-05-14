Премьер-министр Дмитрий Медведев представит президенту новый кабинет 15 мая. Сегодня исполняющий обязанности пресс-секретаря главы государства Дмитрий Песков напомнил, что дедлайн уже близок.

Премьер-министр Дмитрий Медведев представит президенту новыйкабинет 15 мая. Сегодня исполняющий обязанности пресс-секретаря главыгосударства Дмитрий Песков напомнил, что дедлайн уже близок."Смотрите, срок приближается, так сказать, дедлайнприближается. Такая встреча действительно может состояться. Этого нельзяисключать", – приводит слова Пескова .7 мая сразу после вступления в должность президент РоссииВладимир Путин в соответствии с Конституцией отправил правительство в отставку.В тот же день глава государства внес на рассмотрение Госдумы кандидатуруДмитрия Медведева на пост премьер-министра, 8 мая депутаты одобрили этопредложение и президент подписал соответствующий указ.В течение недели премьер должен был сформировать новыйкабинет и представить свои идет президенту. Так как срок, отведенный Медведеву,заканчивается завтра, 15 мая, вероятно, именно в этот день Владимир Путин примет главу правительства. Эта встреча состоится в Сочи.Известно, что состав нового кабинета министров изменится. Вчастности, вице-премьером по здравоохранению и социальной политике может статьруководившая с 2013 года Счетной палатой Татьяна Голикова, которая уступит своеместо экс-министру финансов Алексею Кудрину.Кресло вице-премьера по вопросампромышленности и энергетики займет Дмитрий Козак, курировать вопросы культуры испорта Медведев может поручить Ольге Голодец, а сельское хозяйство –полномочному представителю президента в Центральном федеральном округе АлексеюГордееву.Самым неожиданным назначением в политических кругах называютвозможную новую должность Виталия Мутко: он может занять пост вице-премьера повопросам строительства. Первый заместитель руководителя аппарата правительстваМаксим Акимов, вероятно, станет вице-премьером по транспорту, связи и цифровойэкономике, заместитель министра обороны Юрий Борисов – вице-премьером пооборонно-промышленному комплексу.Руководить аппаратом правительства по задумке Медведевабудет Константин Чуйченко, занимающий с 2008 года пост начальника контрольногоуправления президента. При этом должность первого заместителя председателякабмина может достаться исполняющему обязанности министра финансов АнтонуСилуанову.