Минимум 41 человек погиб в ходе беспорядков на границе сектора Газа, сообщает Интерфакс. Все они – участники организованной палестинцами акции протеста.

Минимум 41 человек погиб в ходе беспорядков на границе сектора Газа, сообщает "Интерфакс". Все они – участники организованной палестинцами акции протеста. Раненых, по разным данным, от тысячи до двух тысяч человек.Против протестующих действует армия Израиля, военные ведут огонь на поражение.Беспорядки связаны с днем Накба (День катастрофы) в Палестине. Кроме того, 14 мая в Иерусалиме открыли новое американское посольство.Массовые выступления в секторе Газа начались еще 30 марта, за все время в беспорядках погибли уже 60 человек, тысячи пострадали.