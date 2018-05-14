Дикарю 20 лет. Во владимирском драмтеатре отметили юбилей известного спектакля. Романтическую мелодраму два десятка лет назад поставил народный артист России Леонид Соловьёв. Некоторые актеры, задействованные в Дикаре, играют свои роли с премьеры. Мои коллеги посмотрели уже можно сказать легендарный спектакль владимирского театра.
"Дикарю" 20 лет. Во владимирском драмтеатре отметили юбилей известного спектакля. Романтическую мелодраму два десятка лет назад поставил народный артист России Леонид Соловьёв. Некоторые актеры, задействованные в "Дикаре", играют свои роли с премьеры. Мои коллеги посмотрели уже можно сказать легендарный спектакль владимирского театра.