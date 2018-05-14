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<a href="http://33live.ru/novosti/14-05-2018-dikar-20-let-na-scene.html" target="_blank">«Дикарь» 20 лет на сцене!</a> - Дикарю 20 лет. Во владимирском драмтеатре отметили юбилей известного спектакля. Романтическую мелодраму два десятка лет назад поставил народный артист России Леонид Соловьёв. Некоторые актеры, задействованные в Дикаре, играют свои роли с премьеры. Мои коллеги посмотрели уже можно сказать легендарный спектакль владимирского театра.