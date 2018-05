Президент США Дональд Трамп пообещал помочь китайскому производителю смартфонов и телекоммуникационного оборудования ZTE возобновить нормальную работу. На прошлой неделе компания объявила о прекращении операционной деятельности из-за экспортных санкций США.

Президент США Дональд Трамп пообещал помочь китайскому производителю смартфонов и телекоммуникационного оборудования ZTE возобновить нормальную работу. На прошлой неделе компания объявила о прекращении операционной деятельности из-за экспортных санкций США.В своем Twitter Трамп написал, что совместно с председателем КНР Си Цзиньпином работает над тем, чтобы дать возможность ZTE "вернуться в бизнес" — "слишком много рабочих мест в Китае потеряны". По словам Трампа, он проинструктировал министерство торговли выработать решение.President Xi of China, and I, are working together to give massive Chinese phone company, ZTE, a way to get back into business, fast. Too many jobs in China lost. Commerce Department has been instructed to get it done!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 мая 2018 г.Напомним, в апреле министерство торговли США запретило ZTE в течение семи лет закупать компоненты, программное обеспечение и другую продукцию американских производителей. Производство большинства товарных позиций компании без американских микрочипов (в частности, от Qualcomm и Intel) и ПО (смартфоны ZTE используют Google Android) невозможны.В январе ZTE выплатила штраф в 1,2 миллиарда долларов после того как компанию уличили в поставках продукции Ирану и Северной Корее в нарушение санкций США. В апреле министерство торговли наложило гораздо более суровое наказание — запрет на закупки американской продукции — когда вскрылся еще один обман. ZTE, пообещав наказать причастных к нарушениям санкций сотрудников, вместо этого выплатила им бонусы.Другая крупная китайская телеком-компания, Huawei, также, по слухам, готовится к возможным жестким санкциям со стороны США, которые могут лишить ее возможности выпускать смартфоны на Android. По неподтвержденным официально сообщениям в СМИ, компания вернулась к разработке альтернативной Android мобильной ОС. В апреле Минюст США начал расследование с целью выяснить, не нарушила ли Huawei условия санкционного режима в отношении Ирана.