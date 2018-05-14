Принадлежащий южнокорейской Asiana Airlines Airbus A330?300 нанес серьезные повреждения Airbus A321 авиакомпании Turkish Airlines во время руления в стамбульском аэропорту имени Ататюрка.

Принадлежащий южнокорейской Asiana Airlines Airbus A330-300 нанес серьезные повреждения Airbus A321 авиакомпании Turkish Airlines во время руления в стамбульском аэропорту имени Ататюрка. Видео произошедшего 13 мая инцидента появилось в Сети.Направлявшийся к взлетной полосе южнокорейский лайнер должен был вылететь в Сеул, однако "застрял" в Турции. На кадрах видно, как проезжавший мимо аэробус задел правым крылом хвост турецкого самолета, только вернувшегося с Северного Кипра.Касание, судя по записи, было ощутимым — стоявший лайнер повело в сторону, у него оказался серьезно поврежден хвост.Никто из находившихся на борту обоих самолетов людей в результате инцидента не пострадал, однако вылет рейса в Сеул был отложен на несколько часов.