Митрополитом станет епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов). Он возглавит Псковскую митрополию. При этом за Тихоном будет сохранена должность главы Патриаршего совета по культуре.

Митрополитом станет епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов). Он возглавит Псковскую митрополию. При этом за Тихоном будет сохранена должность главы Патриаршего совета по культуре.Решение о новом назначении Тихона (Шевкунова) принял Священный Синод, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря Патриарха Кирилла священника Александра Волкова.Псковская митрополия включает в себя Псковскую и Порховскую и Великолукскую и Невельскую епархии. Главой Псковской Митрополии ранее был митрополит Псковский и Порховский Евсевий.На территории Псковской Митрополии находится Псково-Печерская лавра. Здесь будущий владыка начинал свой монашеский путь.Епископ Тихон – автор документального фильма "Гибель империи. Византийский урок".