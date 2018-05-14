Ледяная вода и прогулки босиком по снегу, имбирь и
дыхательная гимнастика. Это только часть секретов, которые позволяют
поддерживать молодость и красоту Мисс Вселенной Оксане Федоровой.
Ледяная вода и прогулки босиком по снегу, имбирь и
дыхательная гимнастика. Это только часть секретов, которые позволяют
поддерживать молодость и красоту Мисс Вселенной Оксане Федоровой.
Секретами своей вечной свежести 40-летняя "вселенская
красавица" поделилась с журналистами. Любящая жена и мать двоих детей
успевает вести бизнес, сниматься в телешоу и заниматься благотворительностью -
и при этом поражает окружающих своей безупречной формой.
По словам Федоровой, красота невозможна без внутренней
гармонии. Это чувство ей обеспечивает семья. А муж поделился с супругой первым
секретом: научил Оксану каждое утро нырять в бочку с ледяной водой.
"Знаете, как этот ритуал приводит в тонус тело и лицо?
Организм получает изрядную долю стресса, а потом быстрый прилив энергии. Холода
я теперь не боюсь, даже зимой хожу босиком по снегу", – рассказала
Федорова корреспонденту "Комсомольской правды".
Конечно, не обходится и без традиционных масок для лица:
Оксана накладывает их каждое утро, еще перед завтраком. Кожа становится
бархатистой, светится изнутри – но тут важно подобрать подходящий именно вам
косметический продукт.
Еще один секрет Оксаны – она ест много имбиря. "Этот
продукт очищает кровь, стимулирует обмен веществ, дает заряд бодрости", -
сказала Федорова. Она отметила, что употребляет его во всех мыслимых видах: в
цукатах, перемолотый с медом, свежий, заваренный с чаем.
Освободиться от "зажимов", раскрыть себя изнутри
Оксане помогает дыхательная гимнастика. 15 минут упражнений в день дают
возможность почувствовать свое тело, снабдить кислородом весь организм. А чтобы
добиться окончательной внутренней гармонии, надо найти себе увлечение по душе.
Федоровой в этом плане помогают латиноамериканские танцы.