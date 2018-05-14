Ледяная вода и прогулки босиком по снегу, имбирь и дыхательная гимнастика. Это только часть секретов, которые позволяют поддерживать молодость и красоту Мисс Вселенной Оксане Федоровой.

Ледяная вода и прогулки босиком по снегу, имбирь идыхательная гимнастика. Это только часть секретов, которые позволяютподдерживать молодость и красоту Мисс Вселенной Оксане Федоровой.Секретами своей вечной свежести 40-летняя "вселенскаякрасавица" поделилась с журналистами. Любящая жена и мать двоих детейуспевает вести бизнес, сниматься в телешоу и заниматься благотворительностью -и при этом поражает окружающих своей безупречной формой.По словам Федоровой, красота невозможна без внутреннейгармонии. Это чувство ей обеспечивает семья. А муж поделился с супругой первымсекретом: научил Оксану каждое утро нырять в бочку с ледяной водой."Знаете, как этот ритуал приводит в тонус тело и лицо?Организм получает изрядную долю стресса, а потом быстрый прилив энергии. Холодая теперь не боюсь, даже зимой хожу босиком по снегу", – рассказалаФедорова корреспонденту "Комсомольской правды".Конечно, не обходится и без традиционных масок для лица:Оксана накладывает их каждое утро, еще перед завтраком. Кожа становитсябархатистой, светится изнутри – но тут важно подобрать подходящий именно вамкосметический продукт.Еще один секрет Оксаны – она ест много имбиря. "Этотпродукт очищает кровь, стимулирует обмен веществ, дает заряд бодрости", -сказала Федорова. Она отметила, что употребляет его во всех мыслимых видах: вцукатах, перемолотый с медом, свежий, заваренный с чаем.Освободиться от "зажимов", раскрыть себя изнутриОксане помогает дыхательная гимнастика. 15 минут упражнений в день даютвозможность почувствовать свое тело, снабдить кислородом весь организм. А чтобыдобиться окончательной внутренней гармонии, надо найти себе увлечение по душе.Федоровой в этом плане помогают латиноамериканские танцы.