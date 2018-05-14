На столичные улицы вернутся стеклянные кабины для инспекторов ГИБДД, пишут Известия.

Будки демонтировали около 10 лет назад, теперь же их устанавливают снова, чтобы защитить полицейских от непогоды.За короткий срок в Москве смонтировали 38 кабин, стилизованных под советские "стаканы". Проектировщикам поставили задачу воссоздать исторический вид кабин, которые ранее размещались на улицах российской столицы. Средняя цена одной будки составляет 500 тысяч рублей."Стаканы" монтируют практически на всех важных перекрестках и магистралях, а также размещают их на спецтрассах. Аналогичные укрытия для инспекторов ГИБДД могут появиться и в других крупных городах, отмечает издание.