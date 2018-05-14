Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев прокомментировал работу с уходящим со своего поста первого зампреда правительства Игорем Шуваловым. По его словам, ведомство прекрасно сотрудничало с ним, за что руководитель ФАС ему благодарен первому вице-премьеру.

Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев прокомментировал работу с уходящим со своего поста первого зампреда правительства Игорем Шуваловым. По его словам, ведомство прекрасно сотрудничало с ним, за что руководитель ФАС ему благодарен первому вице-премьеру.Игорь Артемьев рассчитывает, что после того, как новыйкабинет министров окончательно сформируется, курировать антимонопольную службубудет исполняющий обязанности главы Минфина Антон Силуанов, которого глава правительстваДмитрий Медведев предложил на должность первого вице-премьера. Он долженсменить на этом посту Игоря Шувалова, с которым, по словам главы ФАС, ведомство"очень тепло и прекрасно сотрудничало"."Я хотел бы ему слова огромной благодарности за этуработу сказать, – отметил Артемьев. – Это были нелегкие, трудные годы, но нам свице-премьером, который нас курировал, повезло".Руководитель Федеральной антимонопольной службы уверен, что еговедомство продолжит конструктивную работу и с новым составом кабинетаминистров. "У нас как было настроение хорошим с Шуваловым, так и будетхорошим с Силуановым. Мы считаем, что мы везунчики", – сказал он.Напомним, что ФАС отвечает за исполнение антимонопольногозаконодательства в стране. По долгу службы ведомству Игоря Артемьева приходитсябороться, в том числе, и с крупными структурами, которые злоупотребляют своим положением на рынке.И именно Игорь Шувалов, как отмечает , зачастую оказывал антимонопольщикамсерьезную поддержку в отстаивании законных интересов. Так, он поручил профильнымгосструктурам разработать поправки в законодательство, касающиеся того, чтобы кестественным монополиям относились владельцы сетевых инфраструктурных активов.Эти изменения должны сбалансировать работу компаний, которыепо своей специфике не считаются естественными монополиями. В настоящее время естественныемонополии заносятся в специальный реестр, а их деятельность регулируется ФАСболее жестко (например, это касается тарифов).Поправки в законодательство предусматривают, что естественнымимонополиями будут считаться транспортировка нефти, нефтепродуктов и газа потрубопроводам, услуги по передаче электроэнергии и тепла, централизованное водоснабжениеи водоотведение, перевозки по железной дороге и общедоступную электросвязь. Приэтом, в ФАС считают, что к сетевым инфраструктурным активам не должныотноситься морские и авиационные порты, почтовая связь и ледокольные проводки.Кроме того, вместо закона о естественных монополиях предлагаетсявнести изменения в соответствующий документ о защите конкуренции. Закрепление внем понятия естественной монополии позволит не только действовать исходя изтого, находится ли компания в реестре, но и проверять наличие конкуренции путеманализа рынка, пишет .Подобная система успешно действует в целом ряде развитыхстран. Эксперты отмечают, что такого рода подход является правильным и экономическицелесообразным. Отметим, что в работе Игоря Шувалова развитие конкуренциивсегда было одним из приоритетных направлений, заниматься которым предстоитАнтону Силуанову (в случае его утверждения на пост первого вице-премьера –Прим. ред.). В противном случае российская экономика рискует оказаться вкомпании стран третьего мира.