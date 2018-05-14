Глава MI5 Эндрю Паркер намерен выступить на встрече глав европейских служб и заявить, что после инцидента с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Россия рискует оказаться в изоляции. Сам инцидент в Солсбери он считает целенаправленным злонамеренным действием.

Россия рискует оказаться в изоляции после инцидента с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.По данным газеты Financial Times, 14 мая с таким заявлением глава службы британской контрразведки MI5 Эндрю Паркер намерен выступить на встрече глав европейских служб в Берлине. Во время своего выступления Паркер обвинит Москву в "грубых нарушениях международных правил" и предупредит другие страны, что российские власти отстаивают свои интересы "через агрессивные и пагубные действия военных и разведывательных служб".Сам инцидент в Солсбери он считает "целенаправленным злонамеренным действием". Кроме того, как сообщает ТАСС, Паркер планирует рассказать о беспрецедентной дезинформации, которую Россия устроила после отравления Скрипалей.Юлия и Сергей Скрипаль были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Это спровоцировало крупный международный скандал и новые санкции в отношении России. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила в случившемся Россию. Якобы Скрипали были отравлены веществом "Новичок" российского производства. Москва обвинения категорически отрицает.Юлия Скрипаль была выписана из больницы и перевезена в безопасное место. Куда именно, не сообщается. Сергей пока остается в клинике. Между тем, количества яда, которое было якобы использовано при атаке, хватило бы, чтобы отравить весь Солсбери.