С конца XIX века мир захлестнула волна феминизма с требованием уравнять юридические, экономические, социальные права женщин с мужскими привилегиями. В итоге это привело к гипертрофированной реакции противодействия женщин мужчинам, жесткой эмансипации, неприятию женской роли и функций вообще. К концу XX века общественная ситуация устремилась к балансу. И, как это часто бывает, опять с чрезмерным энтузиазмом.

С конца XIX века мир захлестнула волна феминизмас требованием уравнять юридические, экономические, социальные права женщин смужскими "привилегиями". В итоге это привело к гипертрофированной реакциипротиводействия женщин мужчинам, жесткой эмансипации, неприятию женской роли ифункций вообще. К концу XXвека общественная ситуация устремилась к балансу. И, как это часто бывает,опять с чрезмерным энтузиазмом.Сегодня набирают силу модные тренингипо раскрытию женственности, восточным практикам, мягкий и податливый восточныйстиль поведения женщины вообще. На слуху различные определения (например,"ведическая женщина"), которые и выступают эталоном женской сути ипредназначения.Можно услышать странные установки поповоду женственности и женского поведения, мол, женщина не должна работать,должна быть всегда позитивной и в хорошем настроении, а если что–то нескладывается, слезы – лучший женский способ урегулировать ситуацию. А еще, чтосила женщины в ее слабости, а основными интересами слабого пола должны быть мужи семья, рождение детей.Это неполный перечень мифов изаблуждений относительно женственности. Почему заблуждений? Дело в том, чтоистинная мудрость предков многократно искажается, когда переходит из уст вуста, от человека к человеку, не знакомого с сутью учения, но использующих егов своих, не всегда чистых, целях.О духовном равенстве мужчины иженщины упоминается еще в буддийской Трипитаке,своде буддийских священных текстов, датируемых V–III в.в. до н. э.А женственность в ведических текстах на самом деле триедина и базируется наоблике и свойствах трех важных богинь в индийской мифологии. Это три разных, нодополняющих друг друга энергии, синтез и баланс которых и передает понятиеистинной женственности.Первая из трех богинь, энергиякоторой ошибочно выдвигается на первый план и считается основной в восприятииженственности западным человеком – Лакшми. Она воплощенная красота и очарование,грация и свежесть. Одаривает богатством, процветанием, удачей, особенноблаговолит тем, кто занимается пожертвованиями. Ее задача – нести в мир красотуи гармонию, это любящая Вселенную и принимающая ее любовь прекрасная женщина,гибкая и мягкая. Ее цвета – розовый и красный, запахи – сладкие и манящие.Знакомый идеальный образ, не так ли? На энергии Лакшми мы способны любить,флиртовать, очаровывать, заботиться и быть слабыми, просить помощи, плакать,когда что–то не получается, заглядывать мужчине в глаза с обожанием инаивностью, быть очаровательными дурочками и прекрасными любовницами. Но этолишь одна из трех ипостасей женственности.Следующая богиня – Сарасвати. Под еепокровительством наука и искусство, мудрость и знания, ремесла и мастерство.Она является помощницей Брахмы при творении Вселенной, обладает даромцелительства, часто изображается с четырьмя руками, в которых держит священнуюкнигу Вед, символизирующую знания и науку, четки из белого жемчуга как символдуховности, музыкальный инструмент вину – как символ искусства, и чашу сосвященной водой, символизирующую исцеление и очищение. Ее цвет белый, цветчистоты и незамутненности сознания и намерений. Она не носит украшений в знакпредпочтения духовного материальному. И это еще один аспект женственности —мудрость, разум, обогащенный знаниями, творчество и созидание. Мы используемэнергию Сарасвати, когда получаем высшее образование, ищем свое предназначение,развиваемся духовно и заботимся о духе и душевном благополучии других людей,занимаемся творчеством, передаем знания и навыки следующим поколениям. Именнопод покровительством Сарасвати женщина может дать мудрый совет своему супругу,сопровождать его в сложном деле, исцелить полученные травмы. Сарасватинапоминает о том, что женственность не только внешний атрибут, но и имеетвнутреннюю наполненность.И образ женственности не был быцелостным без энергии богини Дурги. На санскрите ее имя означает "непобедимая".Она изображается восседающей на гималайском тигре или льве и имеет десять рук,в которых держит различное оружие, подаренное разными богами: трезубец Шивы,лук Ваю, ваджру Индры, диск Вишну и другое. В мифах Дургавыступает как воительница, защищающая богов и мировой порядок, сражаясь сдемонами. Но она не только защищает, но и разрушает все, что мешает дальнейшемудвижению и развитию. Цвета богини черный и синий. Ее энергия активизируется,когда женщине необходимо защитить себя и то, что ей дорого, когда необходимосказать "нет" и отстоять справедливость, достоинство. Воинственная энергияДурги приходит на помощь в состояниях застоя, стагнации, когда необходимо"расшевелить" ситуацию или отношения. К сожалению, ситуации, когда необходимозащищаться имеют место. И плакать либо призывать к миру и согласию в такихситуациях просто опасно. Женщине, оставшейся одной с детьми в силуобстоятельств, также пригодится энергия Дурги.Таким образом, проявленияженственности многогранны. Нужно уметь быть разной. Для женщины это залог счастьяи развития не только личного, но и отношений, которые она поддерживает сдругими людьми и с любимым мужчиной. Главная задача – сохранение баланса трехосновных энергий. Пребывая в состоянии Лакшми большую часть времени. вынеизбежно будете восприниматься мужчиной как красивая картинка, внешний атрибутв его жизни. Сарасвати напротив слишком холодна и рациональна. В этом состояниисложно проявлять непосредственность, радоваться жизни. Она искушает уйти впокровительственную позицию по отношению к мужчине. Дурга спасает, когданеобходимо отвоевывать место под солнцем, но, злоупотребляя ее качествами, выпросто распугаете всех мужчин и рискуете подавить либо потерять супруга.