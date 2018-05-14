С конца XIX века мир захлестнула волна феминизма
с требованием уравнять юридические, экономические, социальные права женщин с
мужскими привилегиями. В итоге это привело к гипертрофированной реакции
противодействия женщин мужчинам, жесткой эмансипации, неприятию женской роли и
функций вообще. К концу XX
века общественная ситуация устремилась к балансу. И, как это часто бывает,
опять с чрезмерным энтузиазмом.
С конца XIX века мир захлестнула волна феминизма
с требованием уравнять юридические, экономические, социальные права женщин с
мужскими "привилегиями". В итоге это привело к гипертрофированной реакции
противодействия женщин мужчинам, жесткой эмансипации, неприятию женской роли и
функций вообще. К концу XX
века общественная ситуация устремилась к балансу. И, как это часто бывает,
опять с чрезмерным энтузиазмом.
Сегодня набирают силу модные тренинги
по раскрытию женственности, восточным практикам, мягкий и податливый восточный
стиль поведения женщины вообще. На слуху различные определения (например,
"ведическая женщина"), которые и выступают эталоном женской сути и
предназначения.
Можно услышать странные установки по
поводу женственности и женского поведения, мол, женщина не должна работать,
должна быть всегда позитивной и в хорошем настроении, а если что–то не
складывается, слезы – лучший женский способ урегулировать ситуацию. А еще, что
сила женщины в ее слабости, а основными интересами слабого пола должны быть муж
и семья, рождение детей.
Это неполный перечень мифов и
заблуждений относительно женственности. Почему заблуждений? Дело в том, что
истинная мудрость предков многократно искажается, когда переходит из уст в
уста, от человека к человеку, не знакомого с сутью учения, но использующих его
в своих, не всегда чистых, целях.
О духовном равенстве мужчины и
женщины упоминается еще в буддийской Трипитаке,
своде буддийских священных текстов, датируемых V–III в.в. до н. э.
А женственность в ведических текстах на самом деле триедина и базируется на
облике и свойствах трех важных богинь в индийской мифологии. Это три разных, но
дополняющих друг друга энергии, синтез и баланс которых и передает понятие
истинной женственности.
Первая из трех богинь, энергия
которой ошибочно выдвигается на первый план и считается основной в восприятии
женственности западным человеком – Лакшми. Она воплощенная красота и очарование,
грация и свежесть. Одаривает богатством, процветанием, удачей, особенно
благоволит тем, кто занимается пожертвованиями. Ее задача – нести в мир красоту
и гармонию, это любящая Вселенную и принимающая ее любовь прекрасная женщина,
гибкая и мягкая. Ее цвета – розовый и красный, запахи – сладкие и манящие.
Знакомый идеальный образ, не так ли? На энергии Лакшми мы способны любить,
флиртовать, очаровывать, заботиться и быть слабыми, просить помощи, плакать,
когда что–то не получается, заглядывать мужчине в глаза с обожанием и
наивностью, быть очаровательными дурочками и прекрасными любовницами. Но это
лишь одна из трех ипостасей женственности.
Следующая богиня – Сарасвати. Под ее
покровительством наука и искусство, мудрость и знания, ремесла и мастерство.
Она является помощницей Брахмы при творении Вселенной, обладает даром
целительства, часто изображается с четырьмя руками, в которых держит священную
книгу Вед, символизирующую знания и науку, четки из белого жемчуга как символ
духовности, музыкальный инструмент вину – как символ искусства, и чашу со
священной водой, символизирующую исцеление и очищение. Ее цвет белый, цвет
чистоты и незамутненности сознания и намерений. Она не носит украшений в знак
предпочтения духовного материальному. И это еще один аспект женственности —
мудрость, разум, обогащенный знаниями, творчество и созидание. Мы используем
энергию Сарасвати, когда получаем высшее образование, ищем свое предназначение,
развиваемся духовно и заботимся о духе и душевном благополучии других людей,
занимаемся творчеством, передаем знания и навыки следующим поколениям. Именно
под покровительством Сарасвати женщина может дать мудрый совет своему супругу,
сопровождать его в сложном деле, исцелить полученные травмы. Сарасвати
напоминает о том, что женственность не только внешний атрибут, но и имеет
внутреннюю наполненность.
И образ женственности не был бы
целостным без энергии богини Дурги. На санскрите ее имя означает "непобедимая".
Она изображается восседающей на гималайском тигре или льве и имеет десять рук,
в которых держит различное оружие, подаренное разными богами: трезубец Шивы,
лук Ваю, ваджру Индры, диск Вишну и другое. В мифах Дурга
выступает как воительница, защищающая богов и мировой порядок, сражаясь с
демонами. Но она не только защищает, но и разрушает все, что мешает дальнейшему
движению и развитию. Цвета богини черный и синий. Ее энергия активизируется,
когда женщине необходимо защитить себя и то, что ей дорого, когда необходимо
сказать "нет" и отстоять справедливость, достоинство. Воинственная энергия
Дурги приходит на помощь в состояниях застоя, стагнации, когда необходимо
"расшевелить" ситуацию или отношения. К сожалению, ситуации, когда необходимо
защищаться имеют место. И плакать либо призывать к миру и согласию в таких
ситуациях просто опасно. Женщине, оставшейся одной с детьми в силу
обстоятельств, также пригодится энергия Дурги.
Таким образом, проявления
женственности многогранны. Нужно уметь быть разной. Для женщины это залог счастья
и развития не только личного, но и отношений, которые она поддерживает с
другими людьми и с любимым мужчиной. Главная задача – сохранение баланса трех
основных энергий. Пребывая в состоянии Лакшми большую часть времени. вы
неизбежно будете восприниматься мужчиной как красивая картинка, внешний атрибут
в его жизни. Сарасвати напротив слишком холодна и рациональна. В этом состоянии
сложно проявлять непосредственность, радоваться жизни. Она искушает уйти в
покровительственную позицию по отношению к мужчине. Дурга спасает, когда
необходимо отвоевывать место под солнцем, но, злоупотребляя ее качествами, вы
просто распугаете всех мужчин и рискуете подавить либо потерять супруга.