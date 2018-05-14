Начинается заветный период отпусков. Многие в предвкушении долгожданного отдыха представляют себя на пляже с бокалом прохладительного напитка. Кто-то мысленно уже ныряет в море или любуется красотами неизведанных стран. Однако, многие забывают, что отдыхающих подстерегают коварные опасности…

Начинается заветный периодотпусков. Многие в предвкушении долгожданного отдыха представляют себя на пляжес бокалом прохладительного напитка. Кто-то мысленно уже ныряет в море илилюбуется красотами неизведанных стран. Однако, многие забывают, что отдыхающихподстерегают коварные опасности…Как заранее подготовиться и подстраховатьсебя от разных неприятных сюрпризов в отпуске, а также избежать их последствий,Dni.Ru рассказал врач-отоларинголог Владимир Зайцев.Холодное питье. На улице жарко и всегда есть желание выпить чего-нибудьхолодного, например, сок или минеральную воду со льдом. Важно понимать,что у слизистых оболочек есть предел терпения, как и у всех других органов исистем организма. Если мы глотаем ледяной напиток в жаркий период времени илисъедаем мороженное, то наша перегретая слизистая тут же получает очень большуюперегрузку. Перепад температуры резко снижает иммунитет и провоцируетвоспаление слизистых оболочек. Организм не в силах противостоять удару, иболезнь обеспечена. Довольно быстро может развиться ангина, острый фарингит –воспаление слизистой оболочки задней стенки глотки, или острый ларингит –воспаление гортани, когда человек теряет голос. Не стоит всем этим портить себеотдых. Вода должна быть немного прохладной или комнатной температуры, амороженое лучше есть слегка подтаявшим.Насморк. Если отправиться в отпуск даже с незначительным насморком, слизь может попасть в слуховые трубы во времяперелетов и ныряний, что приведет к неприятным последствиям. Перед поездкой лучше быстро пролечить нос и освободить носовые пазухи и носоглотку от ненужных скоплений, темсамым погасив воспаление слизистых оболочек. Причем, можно попытаться справиться с этой задачейсамостоятельно. Нужно приобрести в аптеке растворы на основе морской соли, ипромывать полость носа в течение нескольких дней до начала поездки. Впутешествии он обязательно должен быть в "рабочем состоянии".Пробки в ушах. Скопление серных масс в ухе очень опасно. Посколькусера – это естественное выделение, мы не замечаем, как ее становится больше.При попадании воды в ухо она разбухает, как монтажная пена, увеличиваясь вразмерах, и полностью закрывает просвет слухового прохода. В этом случаевозможна кратковременная или полная потеря слуха. Если вовремя не убрать изслухового прохода серные скопления, в ухо перестает поступать кислород, чтоможет спровоцировать развитие острого отита. Поэтому перед тем, как ехать наморе, нужно обязательно посетить ЛОР-врача и очистить уши от серы.Аллергия. Аллергикам всегда необходимо иметь под рукойантигистаминные препараты, тем более, в отпуске. На отдыхе заболевание может обостриться и испортить поездку. Отдыхающего аллергика может укуситьнасекомое или кто-то из морских обитателей, либо какое-нибудь экзотическоерастение, или же фрукт вызовет нежелательную реакцию. Поэтому людям, подверженнымаллергии, крайне важно запастись антигистаминными таблетками, а лучше каплями –они действуют быстрее. Также необходимо взять с собой противоаллергическую мазьна гормональной основе. Если, например, вас укусила оса, необходимо срочнопринять противоотечный антигистаминный препарат и обильно смазать место укуса,чтобы погасить очаг воспаления. Для устранения отека слизистой носа и горланужно приобрести противоотечные препараты на гелевой основе, они быстровсасываются в слизистую оболочку. Людям, страдающим бронхиальной астмой, необходимовсегда носить с собой небулайзер, ампулы с физраствором и баллончик.Подводное плавание. Важно научиться правильно погружаться под воду. Не стоитнырять с большой высоты, так как вода под сильным давлением может попасть в пазухиноса и спровоцировать гайморит или фронтит – воспаление гайморовых или лобныхпазух. Поэтому плавать необходимо аккуратно, чтобы вода, поступая в нос,промывала его полость, но не попадала глубоко. К дайвингу или снорклингу долженбыть особый подход. В момент глубокого погружения у аллергиков может возникнутьощущение удушья. Особенно это опасно для тех людей, у которых аллергическаяреакция проявляется в виде отека слизистых оболочек. Полость и форма носа тожеиграют свою роль в подводном плавании. Его стоит избегать людям сдеформированной искривленной перегородкой носа. Тоже самое относится к тем, ктострадает от полипов. Если в отпуске вы собираетесь заниматься дайвингом илиснорклингом, носовое дыхание должно быть идеальным.