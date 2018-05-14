Начинается заветный период
отпусков. Многие в предвкушении долгожданного отдыха представляют себя на пляже
с бокалом прохладительного напитка. Кто-то мысленно уже ныряет в море или
любуется красотами неизведанных стран. Однако, многие забывают, что отдыхающих
подстерегают коварные опасности…
Начинается заветный период
отпусков. Многие в предвкушении долгожданного отдыха представляют себя на пляже
с бокалом прохладительного напитка. Кто-то мысленно уже ныряет в море или
любуется красотами неизведанных стран. Однако, многие забывают, что отдыхающих
подстерегают коварные опасности…
Как заранее подготовиться и подстраховать
себя от разных неприятных сюрпризов в отпуске, а также избежать их последствий,
Dni.Ru рассказал врач-отоларинголог Владимир Зайцев.
Холодное питье. На улице жарко и всегда есть желание выпить чего-нибудь
холодного, например, сок или минеральную воду со льдом. Важно понимать,
что у слизистых оболочек есть предел терпения, как и у всех других органов и
систем организма. Если мы глотаем ледяной напиток в жаркий период времени или
съедаем мороженное, то наша перегретая слизистая тут же получает очень большую
перегрузку. Перепад температуры резко снижает иммунитет и провоцирует
воспаление слизистых оболочек. Организм не в силах противостоять удару, и
болезнь обеспечена. Довольно быстро может развиться ангина, острый фарингит –
воспаление слизистой оболочки задней стенки глотки, или острый ларингит –
воспаление гортани, когда человек теряет голос. Не стоит всем этим портить себе
отдых. Вода должна быть немного прохладной или комнатной температуры, а
мороженое лучше есть слегка подтаявшим.
Насморк. Если отправиться в отпуск даже с незначительным насморком, слизь может попасть в слуховые трубы во время
перелетов и ныряний, что приведет к неприятным последствиям. Перед поездкой лучше быстро пролечить нос и освободить носовые пазухи и носоглотку от ненужных скоплений, тем
самым погасив воспаление слизистых оболочек. Причем, можно попытаться справиться с этой задачей
самостоятельно. Нужно приобрести в аптеке растворы на основе морской соли, и
промывать полость носа в течение нескольких дней до начала поездки. В
путешествии он обязательно должен быть в "рабочем состоянии".
Пробки в ушах. Скопление серных масс в ухе очень опасно. Поскольку
сера – это естественное выделение, мы не замечаем, как ее становится больше.
При попадании воды в ухо она разбухает, как монтажная пена, увеличиваясь в
размерах, и полностью закрывает просвет слухового прохода. В этом случае
возможна кратковременная или полная потеря слуха. Если вовремя не убрать из
слухового прохода серные скопления, в ухо перестает поступать кислород, что
может спровоцировать развитие острого отита. Поэтому перед тем, как ехать на
море, нужно обязательно посетить ЛОР-врача и очистить уши от серы.
Аллергия. Аллергикам всегда необходимо иметь под рукой
антигистаминные препараты, тем более, в отпуске. На отдыхе заболевание может обостриться и испортить поездку. Отдыхающего аллергика может укусить
насекомое или кто-то из морских обитателей, либо какое-нибудь экзотическое
растение, или же фрукт вызовет нежелательную реакцию. Поэтому людям, подверженным
аллергии, крайне важно запастись антигистаминными таблетками, а лучше каплями –
они действуют быстрее. Также необходимо взять с собой противоаллергическую мазь
на гормональной основе. Если, например, вас укусила оса, необходимо срочно
принять противоотечный антигистаминный препарат и обильно смазать место укуса,
чтобы погасить очаг воспаления. Для устранения отека слизистой носа и горла
нужно приобрести противоотечные препараты на гелевой основе, они быстро
всасываются в слизистую оболочку. Людям, страдающим бронхиальной астмой, необходимо
всегда носить с собой небулайзер, ампулы с физраствором и баллончик.
Подводное плавание. Важно научиться правильно погружаться под воду. Не стоит
нырять с большой высоты, так как вода под сильным давлением может попасть в пазухи
носа и спровоцировать гайморит или фронтит – воспаление гайморовых или лобных
пазух. Поэтому плавать необходимо аккуратно, чтобы вода, поступая в нос,
промывала его полость, но не попадала глубоко. К дайвингу или снорклингу должен
быть особый подход. В момент глубокого погружения у аллергиков может возникнуть
ощущение удушья. Особенно это опасно для тех людей, у которых аллергическая
реакция проявляется в виде отека слизистых оболочек. Полость и форма носа тоже
играют свою роль в подводном плавании. Его стоит избегать людям с
деформированной искривленной перегородкой носа. Тоже самое относится к тем, кто
страдает от полипов. Если в отпуске вы собираетесь заниматься дайвингом или
снорклингом, носовое дыхание должно быть идеальным.