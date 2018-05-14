Украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал о возможном развитии событий, если бы в Великой Отечественной войне триумф был на стороне фашистской Германии. Он считает, что победа Адольфа Гитлера обернулась бы большим благом для советских людей.

Украинскийжурналист Дмитрий Гордон рассказал о возможном развитии событий, если бы вВеликой Отечественной войне триумф был на стороне фашистской Германии. Он считает,что победа Адольфа Гитлера обернулась бы "большим благом" для советских людей.Гордон считает, что Гитлер целился захватить Украину, нефтяные промыслы Баку ивыйти оттуда к Ирану. Он отметил, чтоНезалежная стала бы "аграрной немецкой республикой"."Я вам скажу, Гитлерне собирался захватывать весь Советский Союз. Гитлер планировал дойтикак минимум до Куйбышева – нынешняя Самара,как максимум – до Урала", – заявил журналист в эфиретелеканала "112 Украина". "Еслиговорить о том количестве бед, смертей, увечий и так далее, то ядумаю, что, если бы советская власть отошла бы за Уральскийхребет, ей бы ничего не грозило", – сказал он.Также Гордон считает, что на территории Украины осталось бы"столько людей, сколько было необходимо Гитлеру, чтобы кормить Европу хлебом",а остальные "наверняка погибли бы" или были бы вывезены в Германию для работы."Все было бы отлично, если бы не было партизанской войны... Огромноеколичество людей сотрудничало с немцами", – заявил он.Также журналист сказал, что сдал бы Ленинград немцам. Он объяснилэто тем, что жизнь каждого человека дороже, чем "город Ленина".Вместе с тем, Дмитрий Гордон признал, что его бы не существовало,так как он еврей, а нацисты его народ истребляли. По его словам, в печахпогибли бы вместе с евреями цыгане и партизаны.