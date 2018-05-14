Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроекты об ответных мерах России на новые американские санкции. Речь идет о безопасности нашей страны, заявил спикер Вячеслав Володин.

Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроекты обответных мерах России на новые американские санкции. Речь идет о безопасностинашей страны, заявил спикер Вячеслав Володин.Нижняя палата парламента рассмотрит 15 мая в первом чтениизаконопроекты об ответных мерах России на санкции США и об уголовнойответственности за соблюдение в России западных санкций. Всем, кто совершит этодеяние, грозит лишение свободы на срок до четырех лет или штраф до 600 тысячрублей."Нам крайне важно защитить нашу экономику. Нам важно,чтобы национальное законодательство выполнялось в нашей стране, потому что речьидет о недружественных действиях со стороны США и других государств", -сказал Вячеслав Володин. Он выразил надежду, что законопроект поддержат всефракции Госдумы.Спикер сообщил, что в процессе подготовки законопроектовбыла проведена активная работа с экспертным сообществом. "Мы собирали дваСовета по законотворчеству с участием экспертных кругов, институтовгражданского общества, а также представителей общества потребителей, обсуждалинормы законов", – проинформировал журналистов глава Думы.За каждым предприятием десятки тысяч, а иногда и миллионылюдей, их семьи, рабочие места. Это безопасность нашей страны.Напомним, в начале прошлого месяца американский Минфин ввелсанкции против России. В черном списке оказались крупные бизнесмены ивысокопоставленные чиновники. В ответ депутаты Госдумы во главе со спикеромвнесли на рассмотрение законопроект обответных мерах, дающий право президенту и правительству вводить те или иныеограничения.В концепции документа шла речь о запрете на поставкилекарств, алкоголя и табака, сельхозпродукции и промтоваров, технологическогооборудования и программного обеспечения. Инициативой также планируется ввестиограничения на сотрудничество в атомной и ракетно-двигательной отраслях, вавиастроении.На последнем заседании Совета законодателей при спикереГосдумы 11 мая было решено вычеркнуть из этого списка лекарственныепрепараты. Особо отмечалось, чтограждане России и ее экономика не пострадают от принятия законопроекта.В свою очередь, законопроект о введении уголовнойответственности за исполнение санкций иностранных государств на территории Россиии за совершение умышленных действий, способствующих введению иностраннымигосударствами или структурами ограничительных мер в отношении нашей страны, поступилв Госдуму 14 мая.