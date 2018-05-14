Евреи на владимирской земле. Новый том краеведческой серии книг с таким названием презентовали во Владимире. 3 издание посвящено выдающимся людям, которые в разное время жили и работали в нашей области: руководили крупными предприятиями, занимались наукой и преподаванием, были писателями. Кем гордится владимирщина - узнала Маргарита Махрова.

"Евреи на владимирской земле". Новый том краеведческой серии книг с таким названием презентовали во Владимире. 3 издание посвящено выдающимся людям, которые в разное время жили и работали в нашей области: руководили крупными предприятиями, занимались наукой и преподаванием, были писателями. Кем гордится владимирщина - узнала Маргарита Махрова.