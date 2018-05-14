Экс-кандидат на участие в конкурсе Евровидение от Белоруссии Ольга Жукова стала жертвой домогательств и рукоприкладства столичного водителя. Озверевший мужчина бил артистку ногами.

Экс-кандидат на участие в конкурсе"Евровидение" от Белоруссии Ольга Жукова стала жертвой домогательств и рукоприкладствастоличного водителя. Озверевший мужчина бил артистку ногами.По словамЖуковой, она возвращалась на такси после концерта на Таганкев Москве. Певица выступала в ресторанена Дне рождения близкой подруги.После праздника ее друг, музыкант Пьер Нарцисс вызвалтакси и попросил водителя довести Ольгу в целости исохранности, оплатив дорогу. Однако таксист недалеко отъехал отзаведения, после чего начал домогаться до певицы."Он начал ко мнеприставать... Я дала отпор и в ответ получила по лицу,он меня вытянул из машины за волосы, начал избиватьпо лицу, в нос. У меня хлынула кровь из носа;я не могла успокоиться, у меня началась истерика. Потом он менявыкинул и уехал с моими вещами, с моей сумкой и телефоном", – цитирует Ольгу Жукову Чуть позже водитель вернулся.жПевицадобавила, что мужчина бил ее ногами. Утром 14 мая артистка отправилась в отделенииполиции и написала заявление по факту нападения. Пока что таксиста не задержали.Солистка Белорусской государственной филармонии Ольга Жукова являетсяпризером специальной категории для молодых исполнителей видеоканала YouTubeELLO UP. Кроме того, певица – обладательница титула "Мисс грудь Белоруссии".