Экс-кандидатка на участие в конкурсе Евровидение от Белоруссии Ольга Жукова стала жертвой домогательств и рукоприкладства со стороны столичного водителя. Озверевший мужчина бил артистку ногами.

Экс-кандидатка на участие в конкурсе"Евровидение" от Белоруссии Ольга Жукова стала жертвой домогательств и рукоприкладства со стороны столичного водителя. Озверевший мужчина бил артистку ногами.По словамЖуковой, она возвращалась на такси с концерта на Таганкев Москве. Певица выступала в ресторанена дне рождения близкой подруги.После праздника музыкант Пьер Нарцисс вызвалтакси и попросил водителя довезти подругу в целости исохранности, оплатив дорогу. Однако таксист недалеко отъехал отзаведения, после чего начал домогаться Ольги."Он начал ко мнеприставать... Я дала отпор и в ответ получила по лицу. Он меня вытянул из машины за волосы, начал избиватьпо лицу, в нос. У меня хлынула кровь из носа. Я не могла успокоиться, у меня началась истерика. Потом он менявыкинул и уехал с моими вещами, с моей сумкой и телефоном", – цитирует ЖуковуПевицадобавила, что мужчина бил ее ногами. Утром 14 мая артистка отправилась в отделение полиции и написала заявление по факту нападения. Пока таксиста не задержали.Солистка Белорусской государственной филармонии Ольга Жукова являетсяпризером специальной категории для молодых исполнителей видеоканала YouTubeELLO UP. Кроме того, певица – обладательница титула "мисс грудь Белоруссии".