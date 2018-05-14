Экс-кандидатка на участие в конкурсе
Евровидение от Белоруссии Ольга Жукова стала жертвой домогательств и рукоприкладства со стороны столичного водителя. Озверевший мужчина бил артистку ногами.
Экс-кандидатка на участие в конкурсе
"Евровидение" от Белоруссии Ольга Жукова стала жертвой домогательств и рукоприкладства со стороны столичного водителя. Озверевший мужчина бил артистку ногами.
По словам
Жуковой, она возвращалась на такси с концерта на Таганке
в Москве. Певица выступала в ресторане
на дне рождения близкой подруги.
После праздника музыкант Пьер Нарцисс вызвал
такси и попросил водителя довезти подругу в целости и
сохранности, оплатив дорогу. Однако таксист недалеко отъехал от
заведения, после чего начал домогаться Ольги.
"Он начал ко мне
приставать... Я дала отпор и в ответ получила по лицу. Он меня вытянул из машины за волосы, начал избивать
по лицу, в нос. У меня хлынула кровь из носа. Я не могла успокоиться, у меня началась истерика. Потом он меня
выкинул и уехал с моими вещами, с моей сумкой и телефоном", – цитирует Жукову
Певица
добавила, что мужчина бил ее ногами. Утром 14 мая артистка отправилась в отделение полиции и написала заявление по факту нападения. Пока таксиста не задержали.
Солистка Белорусской государственной филармонии Ольга Жукова является
призером специальной категории для молодых исполнителей видеоканала YouTube
ELLO UP. Кроме того, певица – обладательница титула "мисс грудь Белоруссии".