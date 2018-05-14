Живущие за границей граждане России, предавшие родину и решившие приобщиться к красивой жизни на Западе, зачастую становятся жертвами таинственных преступлений. Никаких реальных доказательств причастности российских спецслужб к разного рода отравлениям и покушениям нет, но анализ происходящего свидетельствует о том, что в гибели так называемых мучеников кремлевского режима заинтересованы их западные покровители.

Живущие за границей граждане России, предавшие родину и решившиеприобщиться к красивой жизни на Западе, зачастую становятся жертвами таинственныхпреступлений. Никаких реальных доказательств причастности российских спецслужбк разного рода отравлениям и покушениям нет, но анализ происходящего свидетельствуето том, что в гибели так называемых мучеников кремлевского режима заинтересованыих западные покровители.Отравление в британском Солсбери бывшего разведчика и двойногоагента Сергея Скрипаля за несколько недель до президентских выборов в России поднялоградус антироссийской риторики: западные политики и СМИ в один голос затрубилио руке Кремля в этом довольно странном деле.Премьер-министр ВеликобританииТереза Мэй в первые же часы поспешила обвинить русских в отравлении перебежчика,не предоставив никаких доказательств этому, лишь запустив версию о мифическом нервно-паралитическомгазе советского производства "Новичок".Впрочем, доказательства не появились до сих пор, хотя со дняотравления, которого, может, и вовсе не было, прошло уже два с лишним месяца.Мало того, британские власти так и не показали самого отравленного: он и егодочь Юлия как сквозь землю провалились. Зато они помогли политической элите Западас новой силой развязать лживую антироссийскую истерию и обвинить в покушении наубийство власти нашей страны.Задача была слишком уж очевидной: ударить по рейтингу президентанакануне выборов. Но западные стратеги просчитались и получили обратныйрезультат. За Владимира Путина проголосовало рекордное число избирателей,пришедших на участки. План по дискредитации России и ее руководства с треском провалился,но это не означало, что его авторы откажутся от идеи продвижения темы русскогоследа в отравлении Скрипаля.Для подпитки этой версии в местные СМИ были вброшены невероятныеи парадоксальные с точки зрения физики и химии версии отравления Скрипаля и егодочери. В качестве "обвиняемых" выступили исконно русское блюдо – гречневаякаша и чемодан, с которым Юлия Скрипаль летала в Москву. До этого в черномсписке оказались дверь дома Скрипалей и столик в пабе, за которым они обедали вроковой день отравления.За всеми нагромождениями откровенной лжи как-то ушла навторой план тема физического состояния отравленных и их местонахождение. С 4марта Скотланд-ярд не удосужился показать журналистам мучеников, а врачибольницы, в которой якобы находится Скрипаль и его дочь, сообщали скудныесведения об их стабильно тяжелом состоянии.Нынешние происшествие в Солсбери отсылает к похожему случаю,произошедшему в 2006 году в Лондоне. Тогда там был отравлен радиоактивным полониембывший сотрудник ФСБ России Александр Литвиненко. Из этого отравления также былраздута грандиозная антироссийская кампания, традиционно в преступлении былиобвинены российские спецслужбы и даже их конкретный представитель – Андрей Луговой.Литвиненко, также как и Скрипаль, сотрудничал соспецслужбами западных стран. Обычно, наличие таких связей в биографии двойных итройных агентов хватает для того, чтобы начать опасаться за свою жизнь.Отработанный материал, как правило, руководителям разведки, получившим нужнуюинформацию, больше не нужен. Мало того, такие люди могут быть опасны с точкизрения того, что если они предали один раз, то могут пойти на предательствоповторно.В этом смысле есть чему бояться Григорию Родченкову, бывшемуглаве Московской антидопинговой лаборатории. Сбежав от уголовного преследованияв США, он так далеко зашел в своих фантазиях, рассказывая о допинге в российскомспорте, что обвинил высшую власть России в создании государственной программы повнедрению запрещенных веществ.Поначалу Родченкову поверили, из-за чего Россия по решению WADA и МОК была серьезноущемлена в правах на Зимней Олимпиаде в Пхенчхане, лишена части выигранныхмедалей на Играх в Сочи, а сильнейшие российские спортсмены были отстранены отсоревнований.Правда, недавно, Родченков, выступая в суде, не смог привестидоказательств ряда своих же обвинений в адрес российских атлетов и чиновников. Ногрязное дело сделано: Запад наказал Россию руками очередного предателя и посути, он больше не нужен.В пользу этого говорит недавние публикации в западной прессе.Журналисты утверждают, что ЦРУ и МИ-6 готовят интересную многоходовку, цель которойсорвать Чемпионат мира по футболу. Для того, чтобы дожать ситуацию и добиться массовогобойкота турнира, требуется еще один антироссийский залп, который никто несможет игнорировать.Речь идет о покушении на Григория Родченкова. В этом случае мирполучит бесспорное доказательство злобности Москвы и достаточные основания дляпересмотра своего участия в футбольных состязаниях. Убив сбежавшего из России предателяили хотя бы инсценировав покушение на него, Запад получит огромный козырь впользу бойкота и, скорее всего, сможет его реализовать.До недавнего времени Родченков нужен был Западу, хотя быпотому, что он, как думали его покровители, располагает важной информацией.Сейчас, когда выясняется, что сбежавший чиновник блефовал, самое времяизбавиться от него, традиционно свалив ответственность за его убийство наРоссию.Странно, что так в Старом Свете не сделали в случае с таинственнойгибелью в Великобритании в 2013 году политического эмигранта Бориса Березовского.Подробности этого дела туманны, согласно конспирологической версии, беглый олигарх непокончил жизнь самоубийством, а после нескольких пластических операций благополучнопереехал жить в одно из островных государств на краю Земли.Не исключено, что с таким же успехом Березовского моглиубрать его защитники и покровители, которым он перестал поставлять компромат нароссийских чиновников и государственных деятелей. Так что, если за несколько дней дооткрытия Чемпионата мира по футболу вдруг всплывет информация о российскомследе в деле странной смерти Березовского в закрытой изнутри ванной комнатесобственного дома, удивляться этому факту не стоит. Это значит, что антироссийскаяпропагандистская машина продолжает движение в прежнем направлении.