Народный артист России Дмитрий Певцов жестко раскритиковал конкурс
Евровидение. По мнению артиста, это не музыкальное соревнование, а фееричный обман.
Народный артист России Дмитрий Певцов жестко раскритиковал конкурс
"Евровидение". По мнению артиста, это не музыкальное соревнование, а фееричный обман.
Артист опубликовал эмоциональный пост в Instagram, в котором
рассказал о закулисных интригах "Евровидения". Певцов заявил, что имя
победителя было известно задолго до начала голосования.
"ЕВРОВИДЕНИЕ!!!!! – давно уже продажный и фальшивый
теле-продукт! ПОЧТИ все песни (80% для всех (!!!) участников) пишет одна и таже
шведская команда. Все подсчеты– чистый обман, никаких доказательств! Следующий
победитель известен на 98%, так как это 30-40 млн. $ для организации конкурса у
себя в стране, и нужен "доброволец", – написал Дмитрий в соцсетях. Ниже он
отметил, что этот конкурс уже сложно назвать музыкальным: "Что касается
ангажированности, "нормальности", политизированности – все видно невооруженным
взглядом (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)".
"Бородатая женщина, какие-то выродки в масках, посмотрите, что там происходит!" – унизил участников конкурса актер.
Пост вызвал бурный интерес у почитателей Певцова. Они принялись
высказывать свое мнение по поводу происходящего на музыкальном состязании. "Согласна
с Вашими словами. Не могла смотреть Евровидение, из-за таких песен и музыки, но
когда узнала кто выиграл , удивилась", "Согласна
на 100% !!!👏👏👏", "Абсолютно
прав!!!! Согласна!!! Давно не смотрю....", – вторили артисту поклонники.
Добавим, что несколько дней назад в Португалии состоялся
финал международного песенного конкурса "Евровидение-2018". Как известно,
победу одержала израильтянка Нетта Барзилай.
Отметим, что Израиль впервые за 20 лет победил в этом
состязании. Нетта не только очаровала зрителей своим номером, но и покорила
пользователей Сети своей неординарной внешностью и самоиронией, сообщает .
Участница от нашей страны Юлия Самойлова не прошла отбор в
полуфинале. Многие звезды поддержали певицу, а другие раскритиковали ее
выступление.