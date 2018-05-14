Народный артист России Дмитрий Певцов жестко раскритиковал конкурс Евровидение. По мнению артиста, это не музыкальное соревнование, а фееричный обман.

Народный артист России Дмитрий Певцов жестко раскритиковал конкурс"Евровидение". По мнению артиста, это не музыкальное соревнование, а фееричный обман.Артист опубликовал эмоциональный пост в Instagram, в которомрассказал о закулисных интригах "Евровидения". Певцов заявил, что имяпобедителя было известно задолго до начала голосования."ЕВРОВИДЕНИЕ!!!!! – давно уже продажный и фальшивыйтеле-продукт! ПОЧТИ все песни (80% для всех (!!!) участников) пишет одна и тажешведская команда. Все подсчеты– чистый обман, никаких доказательств! Следующийпобедитель известен на 98%, так как это 30-40 млн. $ для организации конкурса усебя в стране, и нужен "доброволец", – написал Дмитрий в соцсетях. Ниже онотметил, что этот конкурс уже сложно назвать музыкальным: "Что касаетсяангажированности, "нормальности", политизированности – все видно невооруженнымвзглядом (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)"."Бородатая женщина, какие-то выродки в масках, посмотрите, что там происходит!" – унизил участников конкурса актер.Пост вызвал бурный интерес у почитателей Певцова. Они принялисьвысказывать свое мнение по поводу происходящего на музыкальном состязании. "Согласнас Вашими словами. Не могла смотреть Евровидение, из-за таких песен и музыки, нокогда узнала кто выиграл , удивилась", "Согласнана 100% !!!👏👏👏", "Абсолютноправ!!!! Согласна!!! Давно не смотрю....", – вторили артисту поклонники.Добавим, что несколько дней назад в Португалии состоялсяфинал международного песенного конкурса "Евровидение-2018". Как известно,победу одержала израильтянка Нетта Барзилай.Отметим, что Израиль впервые за 20 лет победил в этомсостязании. Нетта не только очаровала зрителей своим номером, но и покорилапользователей Сети своей неординарной внешностью и самоиронией, сообщает .Участница от нашей страны Юлия Самойлова не прошла отбор вполуфинале. Многие звезды поддержали певицу, а другие раскритиковали еевыступление.