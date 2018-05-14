Капитан сборной Перу Паоло Герреро включен в расширенную заявку на чемпионат мира по футболу, несмотря на проблемы с допингом. Нападающий был дисквалифицирован на год после того, как его допинг-проба дала положительный результат.

Капитан сборной Перу Паоло Герреро включен в расширенную заявку на чемпионат мира по футболу, несмотря на проблемы с допингом. Нападающий был дисквалифицирован на год после того, как его допинг-проба дала положительный результат.Однако затем срок дисквалификации 34-летнего нападающего "Фламенго" был сокращен вдвое и завершился 7 мая. Но ВАДА не согласно со смягчением наказания и хочет оспорить его в Спортивном арбитражном суде. Сам Герреро настаивает на полном снятии дисквалификации и также намерен обратиться в суд.Тем временем тренерский штаб сборной Перу включил Паоло в предварительную заявку. Представители федерации отправились в Бразилию, чтобы сделать фото игрока и снять мерки для пошива формы.