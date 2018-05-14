Тысяча рублей штрафа. Это приговор для 28-летнего казака Евгения Федорченко. Он признан виновным в мелком хулиганстве во время акции оппозиции 5 мая в Москве на Пушкинской площади. Федорченко был одет в казацкую форму и вооружен нагайкой.

Тысяча рублей штрафа. Это приговор для 28-летнего казака Евгения Федорченко. Он признан виновным в мелком хулиганстве во время акции оппозиции 5 мая в Москве на Пушкинской площади. Федорченко был одет в казацкую форму и вооружен нагайкой.Евгений Федорченко, по словам пресс-секретаря Тверского суда Анастасии Дзюрко, "совершил мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах". "Интерфакс" напоминает, что 5 мая на Пушкинской площади прошел митинг за право быть гражданином России. Сторонникам Алексея Навального мэрия в проведении акции было отказано. Но за час до начала митинга на площади собрались казаки и представители "Национально-освободительного движения" (НОД). Казаки напали с нагайками на людей, пришедших на митинг. При этом они действовали при попустительстве сотрудников правоохранительных органов."Присутствие казаков и НОДовцев на акции обострило ситуацию и привело к тем сценам насилия, которые там имели место. Важно понять, почему они там оказались, и кто были эти люди", — призвал глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов.Совет по правам человека отказался рассматривать вопрос о событиях в Москве с казачьим погромом на митинге. В результате из совета в знак протеста вышел журналист Максим Шевченко.От ряженых в казаков людей отказались в Центральном казачьем войске. Там подчеркнули, что казаки закон не нарушали, а выражали свою гражданскую позицию, казаки на митинге официально не присутствовали и его не охраняли. Якобы люди в казачьей форме были там исключительно из-за концерта казачьего коллектива, который проходил в рамках фестиваля "Московская весна. A capella".Давать оценку действиям казаков 5 мая на Пушкинской площади пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал."Это вопрос, который нужно адресовать правоохранительным органам. Вы знаете, что там речь шла о несанкционированном митинге. Правоохранительные органы обеспечивали порядок и обеспечивали законность. В остальном режим обеспечения законности, связанный с этим вопросом, нужно адресовать, конечно, правоохранительным органам", — отметил Песков.После этого делом занялся Тверской суд Москвы.