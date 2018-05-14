За последние пять лет доля общепита в московских торговых центрах выросла втрое. Досуговые форматы не только продлевают среднее время пребывания в ТЦ, но и могут увеличивать посещаемость.

Торговые центры в России переживают не самые лучшие времена. Объем строительства новых ТЦ сейчас упал до минимального за 10 лет уровня, подсчитали эксперты Cushman&Wakefield. К вводу планируется около 500 тыс. кв. м торговых площадей, подсчитали эксперты. Половина из этого объема придется на московский регион.Такой антирекорд эксперты связывают с насыщением рынка качественными площадками. Также повлиял кризис, во время которого было анонсировано небольшое количество торговых объектов, говорят они.Сокращаются не только объемы ввода новых торговых площадок, но и трансформируются сами ТЦ, меняется структура арендаторов.Один из активно развивающихся сегментов на рынке – общественное питание. Многие игроки расширяют сети внутри страны, а сами ТЦ стремятся привлечь фудкорты на свою сторону. Так, например, в последнее время неуклонно растет доля площадей в ТЦ, которая приходится на фудкорты и досуговые зоны.За последнее время доля общепита в торговых центрах значительно увеличилась, и сейчас в коммерчески успешных проектах она достигает 7-15%. При том, что еще четыре-пять лет назад этот показатель был в районе 3-4%, рассказывает руководитель отдела торговых центров департамента торговой недвижимости компании Knight Frank Евгения Хакбердиева.Что касается досуговой зоны, она также претерпела серьезные изменения, как в сторону увеличения площади в торговом центре, так и с точки зрения расширения форматов и увеличения количества арендаторов."Так, если раньше классическим якорным арендатором являлся кинотеатр и игровая зона, сейчас в ритейле смещен акцент на семейный досуг: на рынок вышли такие форматы как квесты, контактные зоопарки, города-профессий, лектории и парки активности для всей семьи", — рассказывает Евгения Хакбердиева.Если качественные досуговые зоны заметно увеличивают время пребывания посетителя в торговых центрах, то точки общепита в первую очередь положительно влияют на частоту посещений. Более того, уже сейчас на московском рынке существуют торговые центры, в чьей концепции ведущую роль занимает трафик именно от социально-досуговых операторов, добавляет она.В московских торговых центрах постепенно меняется структура арендаторов — доля кафе, ресторанов и развлечений устойчиво растет, отмечают в JLL.По данным компании, доля общепита в качественных ТЦ достигает 8%. Согласно опросам, 60% респондентов посещают кафе и рестораны во время визита ТЦ, а 40% посетителей выбирают место для шопинга, исходя из доступных предложений кафе и ресторанов, рассказали в JLL.Еда и развлечения заняли прочную якорную функцию в ТРЦ, говорит директор по маркетингу и развитию бизнеса департамента управления недвижимостью и эксплуатации компании JLL Елена Соловьева."Если раньше главной причиной посещения ТРЦ служили преимущественно гипермаркеты и fashion-сегмент, то сейчас общепит и развлекательные форматы заняли свою нишу и являются одними из ведущих генераторов трафика. Эти форматы не только продлевают среднее время пребывания в ТЦ (а значит, увеличивают средний чек), но и при качественном наполнении могут увеличивать посещаемость — вплоть до 10%", — отмечает Елена Соловьева.Еще одним трендом в торговой сфере становится развитие различных онлайн-сервисов доставки еды – "Яндекс.Еда", Delivery Club. Однако, по мнению экспертов, они не оказывает прямого влияния на трафик в ТЦ, и скорее является дополнительным каналом продаж для самого ритейлера."В торговые центры люди приходят не столько ради еды, сколько ради шопинга, качественного времяпрепровождения, встречи с друзьями и положительными эмоциями, поэтому развитие ресурсов по доставке еды на дом не смогут заменить поход в ТЦ. Скорее сэкономят время на приготовление вкусной домашней еды", — говорит Евгения Хакбердиева.Что касается в целом онлайн-торговли и влияния ее на развитие ТРЦ, то оно незначительно, говорят аналитики. Причина — очень низкое проникновение e-commerce и m-commerce (mobile-commerce) на российском рынке, порядка 4% от общего товарооборота в стране.Сегодня в России развитие онлайн сервисов не достигло тех масштабов, чтобы влиять на девелопмент ТРЦ, считает директор по маркетингу и развитию бизнеса департамента управления недвижимостью и эксплуатации компании JLL.Во многих отраслях онлайн-торговля питает офлайн, иногда людям важно "пощупать" товар прежде чем сделать заказ в интернете, а кто-то, наоборот, перед покупкой в магазине сначала выбирает товар онлайн. В любом случае качественный ТРЦ предоставляет развлекательную составляющую, "продает" впечатления, и интернет-торговля никогда этого не заменит, отмечает она."Я бы сказала, что пострадать от развития онлайн-торговли могут устаревшие ТЦ, например, районные форматы, где нет качественных операторов и даже в выходные фуд-корт пустой. Такие объекты без серьезной, качественной реконцепции все больше будут уходить в прошлое", — заключает Елена Соловьева.