Народный артист СССР Иосиф Кобзон не подтвердил информацию о том, что 15 мая будет присутствовать на открытии Крымского моста. У певца нет такой возможности.

Народный артист СССР Иосиф Кобзон не подтвердил информацию отом, что 15 мая будет присутствовать на открытии Крымского моста. У певца неттакой возможности.Кобзон признался, что хотел бы там быть, но не сможет из-за неудобногомаршрута, который предложили организаторы. При этом артист сообщил, что по темже причинам отказались ехать на открытие Крымского моста его коллеги ЛевЛещенко, Александр Буйнов и Олег Газманов."Они могли это организовать нормальным путем, а не военно-транспортныйсамолет… Пускай молодежь едет открывать Крымский мост", – цитирует Иосифа Кобзонателеканал Примечательно, что ранее насайте певца сообщалось, что 15 мая он приметучастие в открытии Крымского моста.Движение по путепроводу к Крымскому мосту открыто. Он обеспечит транспортную связь между центром Керчи имикрорайоном Аршинцево. Там же сделали четыре остановки для общественноготранспорта.Ранее в Сети появилсяролик с проездом по нему одного из первых автомобилистов, который проехал по путепроводу,ведущему к автоподходу Крымского моста. Автор видео эмоциональнорассказывает об открытии движения и комментирует события вокруг.Какписали Dni.Ru, строители завершили "стройку века" на полгода раньшенамеченного срока. Автомобильная часть моста была готова еще в концеапреля. Железнодорожная часть откроется к концу2019 года.