Народный артист СССР Иосиф Кобзон не подтвердил информацию о
том, что 15 мая будет присутствовать на открытии Крымского моста. У певца нет
такой возможности.
Народный артист СССР Иосиф Кобзон не подтвердил информацию о
том, что 15 мая будет присутствовать на открытии Крымского моста. У певца нет
такой возможности.
Кобзон признался, что хотел бы там быть, но не сможет из-за неудобного
маршрута, который предложили организаторы. При этом артист сообщил, что по тем
же причинам отказались ехать на открытие Крымского моста его коллеги Лев
Лещенко, Александр Буйнов и Олег Газманов.
"Они могли это организовать нормальным путем, а не военно-транспортный
самолет… Пускай молодежь едет открывать Крымский мост", – цитирует Иосифа Кобзона
телеканал Примечательно, что ранее на
сайте певца сообщалось, что 15 мая он примет
участие в открытии Крымского моста.
Движение по путепроводу к Крымскому мосту открыто. Он обеспечит транспортную связь между центром Керчи и
микрорайоном Аршинцево. Там же сделали четыре остановки для общественного
транспорта.
Ранее в Сети появился
ролик с проездом по нему одного из первых автомобилистов, который проехал по путепроводу,
ведущему к автоподходу Крымского моста. Автор видео эмоционально
рассказывает об открытии движения и комментирует события вокруг.
Как
писали Dni.Ru, строители завершили "стройку века" на полгода раньше
намеченного срока. Автомобильная часть моста была готова еще в конце
апреля. Железнодорожная часть откроется к концу
2019 года.