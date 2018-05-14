За границу - всей семьёй бесплатно! Как такое возможно, сегодня рассказала руководитель областной соцзащиты Любовь Кукушкина. При каких условиях предоставляется такое благо? И что делать, если в семье появился первый ребёнок, а пособие за него, обещанное Президентом, не несут? Ответы знает Александр Инин.

За границу - всей семьёй бесплатно! Как такое возможно, сегодня рассказала руководитель областной соцзащиты Любовь Кукушкина. При каких условиях предоставляется такое благо? И что делать, если в семье появился первый ребёнок, а пособие за него, обещанное Президентом, не несут? Ответы знает Александр Инин.