В среду, 30 мая, в 20:00 в Московском театре мюзикла состоится гала-концерт, посвященный памяти одна из самых известных и успешных исполнительниц в истории мировой музыки, мировой звезды Уитни Хьюстон.

В среду, 30 мая, в 20:00 в Московском театре мюзикла состоится гала-концерт, посвященный памяти одна из самых известных и успешных исполнительниц в истории мировой музыки, мировой звезды Уитни Хьюстон.Все самые известные песни Уитни Хьюстон исполнят звезды эстрады и телешоу: Александр Панайотов, Руслан Алехно, Юлия Началова, Алла Рид, Маргарита Позоян, Елена Максимова, Людмила Соколова, Александра Белякова, Галина Безрук, Семен Величко, Оксана Казакова, Этери Бериашвили, Арцвик, Рэй, Кристина Колес, Аннэя Пашинская, Одиссей Аджинджал, Буша Гоман, а также другие звезды российской и зарубежной музыкальной сцены.Одна из участниц концерта выступит на сцене в настоящем платье Уитни Хьюстон. В этом платье Уитни выступала во время мирового тура "Телохранитель", впоследствии оно было выкуплено организаторами вечера на аукционе.Талант и авторитет Уитни Хьюстон сделали ее проводником на сцену большинства современных артистов. Они позволяют воссоздать репертуар легендарной певицы и вдохнуть новую жизнь в ее творческое наследие, наполняя зал атмосферой любви и искренности, которая всегда царила на концертах Уитни Хьюстон.Концерт, который включает эксклюзивные номера, необычные дуэты, пройдет в формате шоу с оркестром, живым звуком и уникальными проекциями.Продолжительность концерта — два часа без антракта.Несравненный талант Уитни Хьюстон отмечен такими званиями как "Голос планеты", "Певица всех времен и народов". Ее имя навсегда вписано в "Книгу рекордов Гиннесса" как самая награждаемая личность и самая продаваемая артистка в истории.9 августа 2018 года исполнилось бы 55.Начало концерта – в 20:00, 30 мая, Московский театр мюзикла.