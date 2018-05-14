Непростые отношения между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом интригуют весь мир. Однако Кремль и Белый дом объединяет, как минимум, любовь глав двух государств к высококлассным лимузинам.

Непростые отношения между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом интригуют весь мир. Однако Кремль и Белый дом объединяет, как минимум, любовь глав двух государств к высококлассным лимузинам.Эксперты сравнили Cadillac Дональда Трампа и автомобиль проекта "Кортеж" президента России Владимира Путина. Лимузины оценивали по разным параметрам – от дизайна до мощности двигателя.По мнению специалистов, новое авто российского лидера напоминает легендарные и дорогие британские Rolls Royce Phantom, пишет "". И внешне Cadillac американского президента решительно проигрывает.Что касается внутренней начинки автомобилей, то и здесь отечественный "Кортеж" предстал в выгодном свете. Так, двигатель V12 гораздо более мощный, чем V8 в американском лимузине. При этом "Зверь" Трампа тяжелее путинского Aurus на полторы тонны.Тем не менее эксперты отмечают, что Россия вряд ли долго будет оставаться впереди. Новая версия Cadillac для лидера США может появиться уже этим летом.О новом лимузине Трампа пока мало что известно. По некоторым данным, он превзойдет своего предшественника, который достался американскому президенту от Барака Обамы, по многим характеристикам.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о впечатлениях Владимира Путина от поездки на лимузине "Кортеж". По его словам, автомобиль понравился российскому лидеру.