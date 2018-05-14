На месте захоронения туриста из группы Игоря Дятлова – Семена Золотарева, 13 мая найдено несколько фрагментов человеческих костей. По мнению уральского исследователя Валентина Дегтерева, это следы небрежности тех, кто 12 апреля проводил эксгумацию останков для экспертизы.

На месте захоронения туристаиз группы Игоря Дятлова – Семена Золотарева, 13 мая найдено несколько фрагментовчеловеческих костей. По мнению уральского исследователя Валентина Дегтерева, этоследы небрежности тех, кто 12 апреля проводил эксгумацию останков дляэкспертизы.Уралец приводил в порядок место захоронения Золотарева: убирал мусор и красил обелиск. В процессе он обнаружил рядом с могилой кости, части гроба и большой фрагмент ребра."Ребро чистое, со следами спила. Скорее всего его „использовали“ для процедуры ДНК, а эту часть потом просто швырнули на землю, поленившись похоронить ее снова", – цитирует исследователя . Останки были собраны в полиэтиленовый пакет и "спрятаны на кладбище".Дегтярев считает, что их надо либо захоронить, либо показать правоохранительным органам. Уралец заверил, что "просто так" это теперь не оставит. Он добавил, что виновные в таком обращением с останками туриста должны быть наказаны.Как писали Dni.Ru, эксгумация останков Семена Золотарева была проведена по инициативе исследователей с разрешения родственников. По некоторым признакам, которые тогда отмечал Дегтерев, можно предположить, что была вскрыта вовсе не та могила, которая обозначена как захоронение Золотарева.Напомним, группа туристов из девяти человек, которую возглавлял Игорь Дятлов, погибла на Северном Урале в ночь на 2 февраля 1959 года. Все участники похода были найдены мертвыми недалеко от палатки. Выдвигаются самые разные версии гибели туристов, вплоть до фантастических – например, посещение группы инопланетянами.