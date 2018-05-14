Девушки изобрели новый способ загара топлес. В
преддверии пляжного сезона самые смелые будут использовать боди-арт, чтобы не
надевать верхнюю часть купальника.
Девушки изобрели новый способ загара топлес. В
преддверии пляжного сезона самые смелые будут использовать боди-арт, чтобы не
надевать верхнюю часть купальника.
Идея стала популярным трендом
в Instagram. Она обрела популярность после того, как один из модных аккаунтов опубликовал
снимки моделей, чьи тела были покрыты слоем краски и блесток в форме бикини и
купальных костюмов.
Некоторые
пользователи соцсети поддержали блестящие "купальники",
называя их прикольными и яркими. Других возмутила откровенностью наряда: "Как можно
вот так просто ходить голышом", — прокомментировали они один из постов.
Были и те, кто посчитал такие "купальники" непрактичными.
"Будут ли они оставаться на теле, если вы окунетесь в бассейн?",
"Интересно, как выглядят эти линии загара?"
Примечательно, что совсем недавно у
любительниц вечеринок появился похожий тренд. Девушки начали украшать интимные части
тела рисунками фруктов, полностью покрытых блестками. Тенденцию заметили на
музыкальном фестивале Coachella, который проходил в середине апреля в
Калифорнии, США.