Девушки изобрели новый способ загара топлес. В преддверии пляжного сезона самые смелые будут использовать боди-арт, чтобы не надевать верхнюю часть купальника.

Девушки изобрели новый способ загара топлес. Впреддверии пляжного сезона самые смелые будут использовать боди-арт, чтобы ненадевать верхнюю часть купальника.Идея стала популярным трендомв Instagram. Она обрела популярность после того, как один из модных аккаунтов опубликовалснимки моделей, чьи тела были покрыты слоем краски и блесток в форме бикини икупальных костюмов.Некоторыепользователи соцсети поддержали блестящие "купальники",называя их прикольными и яркими. Других возмутила откровенностью наряда: "Как можновот так просто ходить голышом", — прокомментировали они один из постов.Были и те, кто посчитал такие "купальники" непрактичными."Будут ли они оставаться на теле, если вы окунетесь в бассейн?","Интересно, как выглядят эти линии загара?"Примечательно, что совсем недавно улюбительниц вечеринок появился похожий тренд. Девушки начали украшать интимные частитела рисунками фруктов, полностью покрытых блестками. Тенденцию заметили намузыкальном фестивале Coachella, который проходил в середине апреля вКалифорнии, США.