Алексей Кудрин официально согласился возглавить Счетную палату. О своем решении он сообщил по итогам встречи с президиумом фракции Единой России в Госдуме. В случае своего утверждения Кудрин пообещал уделить особое внимание выполнению майского указа главы государства и помочь правительству правильно тратить деньги.

Алексей Кудрин официально согласился возглавить Счетную палату. О своем решении он сообщил по итогам встречи с президиумом фракции "Единой России" в Госдуме. По Конституции, парламентарии должны выдвинуть на эту должность не менее трех кандидатов, одного из которых затем утвердит президент. В случае своего утверждения Кудрин пообещал уделить особое внимание выполнению майского указа главы государства и помочь правительству правильно тратить деньги.Алексей Кудрин спешит: впереди серьезный разговор с руководством думской фракции "Единой России", полтора часа за закрытыми дверями. И эта встреча — только начало консультаций.— А с главой правительства планируете встречаться?"Да, конечно, мы будем работать с правительством больше всего. Большая часть работы будет ориентирована на оценку, анализ выполнения стратегических целей, майского указа президента, государственных программ — а это в первую очередь полномочия правительства, исполнение этих задач", — говорит кандидат.Основные направления работы на новом посту Кудрин для себя уже определил. Это управление госинвестициями, совершенствование методов контроля с внедрением новейших цифровых технологий, полная открытость аудита, а также борьба с коррупцией. И здесь главное, по мнению Кудрина — создание механизмов для ее предотвращения. Должность руководителя Счетной палаты, которая следит за исполнением федерального бюджета, состоянием госдолга, проводит ревизии и проверки, дает возможность для реализации поставленных целей."Статус председателя Счетной палаты по закону о Счетной палате — уровень первого вице-премьера, если вы хотите посмотреть. А статус заместителя председателя Счетной палаты — статус вице-премьера. А уровень аудитора — это уровень министров. Вообще мы имеем определенный слепок с правительства", — объясняет Кудрин.По закону, председатель Счетной палаты — органа, подотчетного Федеральному собранию, — назначается на должность Госдумой сроком на шесть лет. Кудрин говорит, что предложение от "Единой России" стало для него полной неожиданностью. Но фракция решила, что опыт и послужной список бывшего министра финансов делают его лучшим кандидатом на эту должность."Главный контрольный орган страны должен возглавлять человек, который является профессионалом в этой области, который выступает — и достаточно активно выступает в последнее время — за серьезный контроль наших бюджетных средств", — сказал заместитель председателя Госдумы РФ, руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.Но сначала нужно пройти процедуру утверждения в должности. Госдума должна предложить президенту список как минимум из трех кандидатур — то есть, у Кудрина будут конкуренты. Но понятно, что с такой поддержкой партии парламентского большинства его шансы максимальны.